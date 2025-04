Movimento intenso marca Sexta-feira Santa no Mercado São Pedro, em Niterói

É grande o movimento de consumidores no Mercado São Pedro, em Niterói, nesta Sexta-feira Santa (18). Diferentemente de outros anos, o valor do pescado para quem deixou para comprar "em cima da hora" não está tão diferente dos dias anteriores.

Se durante a semana os consumidores encontravam o quilo do camarão descascado por R$ 65, no dia da festividade católica o valor está em média R$ 75. Mas o camarão com casca e os pescados em geral permaneceram praticamente com o mesmo preço.

O preço pode até variar, mas uma coisa é certa por lá: muito almoço da região ficará pronto bem depois das 13h. O movimento, às 11h da manhã, segue intenso no tradicional ponto comercial que mantém o costume cristão do jejum de carne vermelha na Semana Santa.

Mesmo com preços levemente mais altos, movimento segue intenso no mercado mais famoso da cidade durante o feriado religioso | Foto: Enzo Britto

Seja pela correria do trabalho ou até pela preferência em garantir o peixe o mais fresco possível, ainda tem gente comprando o almoço por lá.