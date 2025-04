Semana Santa: Confira o significado de cada data e a programação das celebrações na Igreja Matriz de São Gonçalo

Com a chegada da Semana Santa, que antecede o dia da Páscoa, igrejas e paróquias de São Gonçalo oferecem aos fiéis momentos de fé e confraternização a partir desta quinta-feira (17). A programação se estende por toda a cidade até o Domingo de Páscoa (20).

O período central da fé cristã é uma jornada litúrgica que relembra os momentos finais da vida de Jesus Cristo, culminando em sua ressurreição. Do Domingo de Ramos à glória do Domingo de Páscoa, cada dia carrega um significado profundo sobre os mistérios da fé, contemplando o sacrifício de Jesus e renovando a esperança na promessa da vida eterna.

Entenda o significado dos dias da Semana Santa e a programação da Igreja Matriz de São Gonçalo, patrimônio simbólico da cidade, a partir desta quinta-feira (17):

- Quinta-feira Santa: Lava-pés, eucaristia e sacerdócio: também chamada de Quinta-Feira da Ceia do Senhor, este data marca o início do Tríduo Pascal, o período mais importante da Semana Santa. Este é um dia de grande significado, pois lembra o momento em que Jesus estabeleceu dois pilares centrais da fé cristã: a Eucaristia e o sacerdócio ministerial, além de deixar o exemplo de amor e serviço através do gesto do Lava-Pés. Liturgicamente, é um dia rico em simbolismo e emoção, preparando os fiéis para a celebração da Paixão e Ressurreição de Cristo.

*A Santa Missa da Ceia do Senhor será celebrada às 19h30. Logo após, a adoração será realizada no Jardim Paroquial da Matriz até às 00h.

- Sexta-feira Santa - Paixão e morte de Cristo: também chamada de Sexta-feira da Paixão, é o dia em que os cristãos recordam a crucificação e morte de Jesus Cristo. É um dia de luto, jejum e abstinência, dedicado à reflexão sobre o sacrifício de Jesus pela humanidade. Não se celebra a missa neste dia; em vez disso, a liturgia foca em: Leitura da Paixão, Adoração da Cruz e Comunhão. A Sexta-feira Santa é um dia que representa o sacrifício de Jesus, e é visto como o ato máximo de amor e redenção.

*Na Igreja Matriz, a Via Sacra [prática cristã que consiste em recriar o caminho que Jesus percorreu até ao Calvário] será realizada às 8h. Já às 15h, ocorre a Celebração da Paixão e, às 18h, o Sermão das Sete Palavras.

- Sábado de Aleluia: também conhecido como Sábado Santo, este é o dia entre a crucificação de Jesus na Sexta-feira Santa e sua ressurreição no Domingo de Páscoa. É um dia de silêncio e espera, representando o tempo em que Jesus permaneceu no túmulo. Liturgicamente, é um dia único porque não há celebrações eucarísticas. O altar permanece desnudo e o sacrário vazio, simbolizando a ausência de Cristo. A Igreja permanece em vigília junto ao túmulo, preparando-se para a grande celebração da Vigília Pascal.

*A Igreja Matriz realiza a Vigília Pascal a partir das 19h.

- Domingo da Ressureição: Também conhecido como Domingo de Páscoa, é o dia mais importante do calendário cristão. Celebra-se a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, marcando a vitória sobre a morte e o pecado, além da promessa de vida eterna para todos os que nele creem. Após o período de luto e espera do Sábado Santo, o Domingo da Ressurreição é sinônimo de alegria e renovação. A ressurreição é o fundamento da fé cristã, representando a esperança da vida eterna e a promessa de um novo começo.

*A Igreja Matriz celebra a Santa Missa de Páscoa nos seguintes horários: 8h, 11h e 19h30.