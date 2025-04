Ação entre PM e Segurança Presente prende suspeito de furto à residência em Niterói; Vídeo

Após obter informações sobre um furto à residência em Niterói, uma equipe do 12ºBPM conseguiu prender em flagrante um homem, que havia invadido a casa e levado torneiras e esquadrias de alumínio.

Chegando ao local, na Rua Rubem Assis Bomfim, em Serra Grande, Niterói, os policiais se depararam com uma viatura do Segurança Presente, onde os agentes, que já tinham conhecimento sobre o autor do fato e sua moradia, estavam colhendo informações sobre o ocorrido com a testemunha e vítima.

Leia também

Perseguição na Avenida Brasil termina com morte de três agentes da PRF

Traficante que ostentava fotos nas redes sociais é preso em Maricá



Na residência furtada havia vidros quebrados, torneiras faltando e esquadrias de alumínio em cima do muro, além de marcas de sangue.

Na residência furtada havia vidros quebrados, torneiras faltando e esquadrias de alumínio em cima do muro, além de marcas de sangue | Foto: Divulgação

Os policiais se encaminharam à residência do acusado, que era próxima ao local, e conseguiram encontrá-lo. O autor do furto foi reconhecido sem qualquer dúvida pela testemunha, que presenciou todo o ocorrido.

O acusado, vítima e testemunha foram encaminhados à 81ª DP (Itaipú) para registro, onde o acusado foi autuado em flagrante delito pelo crime de furto, permanecendo preso.





Divulgação