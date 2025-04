Lexa lança música em homenagem à filha Sofia, que faleceu após parto prematuro

Canção “Você e Eu” foi divulgada nas redes sociais como uma declaração de amor à bebê, primeira filha da cantora com o ator Ricardo Vianna - Foto: Divulgação

Canção “Você e Eu” foi divulgada nas redes sociais como uma declaração de amor à bebê, primeira filha da cantora com o ator Ricardo Vianna - Foto: Divulgação

A cantora Lexa, de 30 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (18) para anunciar o lançamento da música “Você e Eu”, em homenagem à filha, Sofia, que faleceu três dias depois do parto prematuro extremo, em fevereiro. A música está disponível em todas as plataformas digitais.

"Está disponível 'Você e Eu' em todas as plataformas digitais, a música mais linda da minha vida. Ouçam e sintam o mais puro amor! Uma declaração para minha estrelinha", escreveu a cantora na legenda da postagem. No vídeo havia a seguinte frase: “Uma homenagem para Sofia Araújo Vianna”.

Leia também:

Homem tenta furtar ventilador de loja e acaba preso pelo Segurança Presente no Centro de SG; Vídeos

Perseguição na Avenida Brasil termina com morte de três agentes da PRF

A pequena Sofia foi a primeira filha de Lexa com o ator e noivo Ricardo Vianna. O relacionamento do casal se tornou público em outubro de 2023. Ricardo já é pai de Cecília, de 10 anos, fruto de outra relação.

O ator se declarou a Lexa e elogiou a homenagem nos comentários. "Eu tenho muito orgulho de você e nossa filha também! Te admiro como mulher, mãe, filha, irmã, esposa, amiga... Além de ser a mulher mais forte desse mundo. Mamãe mais linda, parabéns por essa obra prima!!!", escreveu Ricardo.

Antes de a canção ser lançada ao público, na terça-feira (15), a cantora mostrou a obra ao noivo. O momento foi registrado e compartilhado na mesma rede social. No vídeo, o casal está sentado na cama, enquanto Ricardo escuta a homenagem à filha; ambos se emocionam.