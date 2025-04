Projeto Mover Cultural leva arte e lazer para todas as idades em São Gonçalo

O projeto é uma ação cultural com apoio do Ministério da Cultura - Foto: Divulgação

O projeto é uma ação cultural com apoio do Ministério da Cultura - Foto: Divulgação

A cidade de São Gonçalo ganhou um importante reforço cultural com a chegada do Projeto Mover Cultural. A iniciativa tem como objetivo oferecer arte, lazer e entretenimento para crianças, jovens, adultos e idosos do bairro Jardim Catarina e regiões próximas, por meio de oficinas artísticas e eventos socioculturais totalmente gratuitos.

O projeto é uma ação cultural que integra a Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), com apoio do Ministério da Cultura e da Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo. O projeto tem duração de cinco meses, de março a julho, e pretende atender diretamente cerca de 300 pessoas. As atividades acontecem na Lona Cultural Lídia Maria da Silva, a Lona do Jardim Catarina, um dos espaços culturais mais importantes da cidade.

As oficinas oferecidas são Economia Criativa, Artes Circenses, Capoeira e Dança. Uma das mais populares entre as crianças é a de Circo, realizada às quartas-feiras, das 9h às 11h e das 14h às 16h. Voltada para crianças a partir de 6 anos, a oficina é uma oportunidade única de aprendizado e diversão.

As práticas circenses desenvolvem habilidades como equilíbrio, força, agilidade e coordenação. As crianças aprendem técnicas de acrobacias aéreas (saltos e rolamentos no ar), acrobacias de solo (estrelas e cambalhotas), malabares (lançamento de bolas e objetos), equilíbrio (com perna-de-pau e monociclo), e acrobacias coletivas (pirâmides humanas e paradas de ombros).

“Essas aulas vão muito além de ensinar sobre práticas circenses. Nosso objetivo é mostrar que eles são capazes, que eles conseguem e podem fazer qualquer coisa. Alguns têm dificuldades, e aqui a gente promove o desenvolvimento socioemocional e educacional”, afirma Patrick, o Mágico, responsável pelas aulas de circo.

As demais oficinas também oferecem propostas voltadas ao desenvolvimento criativo e ao fortalecimento da autoestima dos participantes. As aulas são divididas por faixa etária: Capoeira e Circo para crianças a partir de 6 anos; Dança e Economia Criativa para jovens e adultos. A oficina de Dança ocorre às segundas e quartas, das 7h30 às 8h10 e 8h10 às 8h50; Capoeira às segundas e sextas, das 17h às 18h e 18h às 19h; e Economia Criativa, às terças e quintas, com turmas das 14h às 14h40, 14h40 às 15h20 e 15h20 às 16h.

Para se inscrever, basta comparecer à Lona do Jardim Catarina (Avenida Albino Imparato), de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, ou entrar em contato pelo WhatsApp: (21) 96601-9673.

“Acho esse tipo de projeto muito importante. Meus filhos sentiam muita falta de atividades assim. Poder ver meus filhos envolvidos com atividades culturais tem sido muito especial”, disse Christiane Reis da Silva, 44 anos, moradora do bairro e mãe de uma das alunas.