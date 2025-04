Acusado de matar nutricionista de São Gonçalo, em Itaguaí, era ex-genro do namorado da vítima ( veja o vídeo)

Na tarde desta quinta feira, 17 de abril, uma ação conjunta entre policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e da Polícia Militar de Minas Gerais prendeu Matheus Pareto da Silva, de 24 anos, o 'Caveirinha' ou 'Flamengo', que estava foragido há 16 dias, acusado de assassinar a nutricionista Andrea Cabral Monteiro Charret, 54, na manhã do último dia 31 de março, no bairro Vila Paraíso, em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio.

As investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense apontaram que Andrea e Matheus tiveram uma breve discussão na véspera do crime, na residência do namorado dela, Sérgio Ricardo Santos da Silva, que também é ex-sogro do acusado. De acordo com os policiais, Matheus teve um breve relacionamento com a filha de Sérgio, e com ela teve duas filhas, mas a relação chegou ao fim após Sérgio e a filha descobrirem o envolvimento do rapaz com drogas. No final de semana do crime, Matheus teria aparecido de surpresa, porque era aniversário de uma das filhas, mas foi convidado a se retirar, o que teria gerado uma breve discussão entre ele e Andréa, conhecida por ter um temperamento forte.

A partir dali, segundo as investigações, Matheus, que estaria com uma pistola na mochila que carregava, ficou revoltado, e deixou o imóvel. De acordo com imagens de câmeras de segurança do condomínio onde a festa acontecia, o acusado teria retornado já na madrugada de segunda-feira e ficou escondido em um ponto próximo à espera de Andréia, que costumava sair para trabalhar no final da madrugada.

Por volta de 5h15, como mostram as imagens, Matheus teria abordado a vítima na porta do conjunto residencial, logo após ela sair de carro para trabalhar no bairro de Ramos, dirigindo o Fiat Mobi preto, placa RNO2D94. Após rendê-la, ele a executou a tiros, abandonando seu corpo na Estrada de Ferro, em Itaguaí. Em seguida, fugiu com o veículo e o telefone celular da vítima.

Após as primeiras buscas realizadas pela DHBF nos seus endereços, Matheus teria fugido para o Morro do Papagaio, em Belo Horizonte/MG, com ajuda de parceiros de uma facção criminosa e permaneceu escondido por nove dias, até ser capturado, na tarde dessa quinta-feira, por policiais da PM de Minas Gerais, orientados por informações repassadas, em tempo real, pelos policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.

Matheus Preto foi preso nesta tarde de quinta-feira, no Morro do Papagaio, onde se escondeu, segundo a polícia | Foto: Divulgação

Conforme dados disponibilizados pela polícia, Matheus possui diversas anotações infracionais, e é suspeito de integrar a facção Comando Vermelho, atuando no tráfico de drogas no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro. O criminoso foi encaminhado ao sistema penitenciário de Belo Horizonte, e, posteriormente, será transferido para o Rio de Janeiro, onde permanecerá custodiado, à disposição da Justiça.

A investigação prosseguirá para identificar a participação de outros indivíduos no crime, bem como, recuperar o automóvel e o telefone celular da vítima. A Polícia Civil conta com a ajuda da população na investigação e identificação de autores e no combate aos diversos crimes ocorridos em todo o Estado do Rio de Janeiro.

A DHBF continuará realizando investigações e operações para prender outros envolvidos na morte da nutricionista Andrea Charret. Qualquer informação pode ser repassada para o Disque Denúncia, através do telefone (21)2253-177 ou para o Disque Denúncia da DHBF, pelo WhatsApp (21) 99805-4394.