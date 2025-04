Novo orçamento do Flamengo para 2025 prevê R$ 1,3 bilhão de receita e R$ 166 milhões para contratações

Diretoria do Flamengo terá R$ 166 milhões para contratações - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Diretoria do Flamengo terá R$ 166 milhões para contratações - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O Conselho Deliberativo do Flamengo votou nessa semana o seu novo orçamento para 2025. Uma das primeiras medidas da gestão de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, quando assumiu o clube na virada do ano foi refazer o orçamento deixado pela diretoria anterior.

O novo orçamento foi aprovado na segunda-feira (14) e em breve será publicado no site oficial do Rubro-Negro. A receita prevista é de R$ 1,33 bilhão. Esse valor é 9,2% maior que o de 2024, mas ainda fica abaixo do recorde de R$ 1,37 bilhão alcançado em 2023.

O clube vem de três anos consecutivos batendo mais de um bilhão em receitas, e a previsão é terminar a temporada com R$ 106,9 milhões no fluxo de caixa. A nova diretoria também planejava aumentar o valor para investir em reforços em 2025, previsto pela gestão anterior, e assim o fez.

O montante que antes era de 20 milhões de euros (R$ 133 milhões) passou para 25 milhões de euros (R$ 166,3 milhões). O Flamengo até o momento gastou 7 milhões de euros (R$ 43,5 milhões) para contratar Juninho, além das luvas para Danilo que ainda não foram divulgadas. Jorginho, do Arsenal, tem negociação bem encaminhada e deve ser o próximo reforço.

O clube também estima aumento nas vendas. De 30 milhões de euros (R$ 199,6 milhões) para 35 milhões de euros (R$ 232,8 milhões). Em alta no Flamengo, Wesley sozinho pode bater ou chegar perto da meta na projeção da diretoria. A possível venda de Alcaraz, emprestado ao Everton, também pode entrar nessa conta e fazer superar a quantia. O argentino tem uma obrigação de compra mais bônus se atingir metas no time inglês que podem chegar a R$ 130 milhões no total.