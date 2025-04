Aos 94 anos, José Sarney é diagnosticado com covid-19

O ex-presidente do Brasil, José Sarney, testou positivo para covid-19. A informação foi divulgado nesta quinta-feira (17). Aos 94 anos, ele realizou exames em Brasília e passa bem.

Sarney procurou atendimento médico após apresentar sintomas gripais. No hospital, o ex-presidente foi submetido a exames laboratoriais e de imagem para avaliar o estado de seu pulmão. Em seguida, ele foi para casa, seguindo as orientações médicas para o acompanhamento de seu quadro de saúde.

Existe a expectativa que José Sarney se recupere a tempo de celebrar seu aniversário de 95 anos, que acontece na próxima quinta-feira, no dia 24 de abril. O político deve viajar para o Maranhão, onde ficará com a família para comemorar a data.

José Sarney, natural do Maranhão, foi o primeiro presidente do Brasil após a redemocratização do país. Ele assumiu a Presidência em 1985 e governou até março de 1990. À época, Sarney era vice do candidato Tancredo Neves, que morreu após ter sido eleito.