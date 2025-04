Feriado prolongado causa intensa movimentação na Rodoviária de Niterói

O feriado prolongado da Sexta-Feira da Paixão aliado ao feriado de Tiradentes, na próxima segunda-feira (21), já atrai muitas pessoas para o Terminal Rodoviário Governador Roberto Silveira, que buscam diferentes destinos, mas principalmente a Região dos Lagos.

Na rodoviária, há famílias inteiras esperando seus ônibus com o objetivo de aproveitarem esse momento para visitar parentes e restantes da família que moram longe, além de conhecerem novos lugares, como é o caso da dona de casa, Carla de Souza, de 57 anos.

“Eu vou para Iguaba Grande, vou para lá porque é um lugar bom e vou ver meu filho, estar com a família é muito bom. Também vou passear, curtir a lagoa e, claro, curtir a família, meu filho e minha neta”, disse a matriarca da família, que viajará por cinco dias.

Carla Souza e sua família passarão o feriado prolongado em Iguaba Grande junto com a família | Foto: Layla Mussi

O técnico em radiologia, Isac Valério e a professora Camile Martins, ambos de 22 anos, também pretendem relaxar no feriado prolongado.

“Estamos indo para Saquarema, vamos aproveitar a praia, comer peixe e churrasco”, comentou o técnico.

“Vamos porque a nossa família decidiu ir para lá por ser mais tranquilo, menos movimentado”, explicou a professora.

Saquarema também está na lista dos mais procurados | Foto: Layla Mussi

Apesar da grande movimentação do Terminal Rodoviário Governador Roberto Silveira, na manhã desta quinta-feira (17), os passageiros conseguiram embarcar sem transtornos.

“Está mais tranquilo do que eu esperava, um feriado prolongado poderia estar mais cheio, mas ainda está tranquilo”, disse a fiscal de loja, Greicilane Silva, de 43 anos, que viajará com os filhos Josué de 12 anos e Ana Cristina, de 4, para o tradicional destino de Valença, interior do estado, para visitar a família.

Passageira e família | Foto: Layla Mussi

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca