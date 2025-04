Ex-BBB Davi Brito é detido em blitz da Lei Seca na Bahia

Davi Brito, vencedor do Big Brother Brasil 24, viveu momentos turbulentos na madrugada desta quinta-feira (17), em Salvador (BA). O baiano foi levado à Central de Flagrantes após ser flagrado dirigindo com sinais de embriaguez na Avenida Octávio Mangabeira, próximo ao Centro de Convenções.

De acordo com alguns portais, durante uma blitz da Lei Seca, Davi teria tentado despistar os agentes simulando uma pane mecânica. Ele parou o carro antes da abordagem, acionou o pisca-alerta e chegou a levantar o capô do veículo. No entanto, os agentes não se deixaram enganar.

Ainda segundo as informações divulgadas, ao ser abordado, o ex-BBB apresentava sinais claros de embriaguez e confessou ter ingerido bebida alcoólica naquele mesmo dia. Como resultado, foi conduzido à delegacia, onde pagou fiança e foi liberado. O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

O episódio se soma a um momento delicado na vida de Davi. Recentemente, ele foi acusado por sua ex-assessora de ter forjado uma suposta gravidez envolvendo sua ex-namorada — relacionamento que chegou ao fim logo após o anúncio. Agora, ele integra a lista de ex-BBBs que enfrentam problemas com a justiça.

Segundo a Polícia Civil da Bahia, Davi foi autuado em flagrante e responderá ao processo em liberdade. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro.

A equipe da Splash tentou contato com a assessoria de imprensa do ex-BBB, mas até o momento não obteve retorno. A nota será atualizada assim que houver um posicionamento oficial.

"Davi está com a cabeça quente", diz a mãe

Elisangela Brito, mãe do ex-brother, comentou o episódio em entrevista, dizendo que o filho enfrenta uma fase difícil.

“Ele está com muitos problemas na cabeça. Deve ter saído para extravasar, beber, colocar para fora o que está sentindo. Liguei para ele, mas ele está no hospital fazendo exames e não pôde falar. Está passando por uma fase complicada para a idade dele. Mandei palavras de calma”, relatou.

Ela ainda reforçou o momento emocional delicado vivido por Davi: “Ele está com a cabeça quente. Cada pessoa reage de uma forma. Uns choram, outros gritam, outros viajam. Sei que ele está no limite. Muitas pessoas aproveitam para acusar em momentos assim. São poucos os que oferecem apoio, uma palavra de carinho. Mas os fãs sempre fazem isso. Vai dar tudo certo. Ele deve vir aqui em casa e vou conversar com ele.”