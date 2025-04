Após alta, preço do azeite começa a baixar; entenda

No meio das longas filas dos caixas de supermercado na semana de Páscoa, um item tem se repetido com frequência: o azeite de oliva. Depois de um aumento considerável no preço nos últimos meses, o item voltou a ter preços um pouco mais acessíveis nos últimos dias, segundo consumidores.

Na rede de supermercados Guanabara, em Niterói, garrafas de azeite de oliva da marca Andorinhas, de 500ml, chegaram a R$ 19,90 nesta quarta (16), após chegar a mais de R$ 50 nos últimos dias. Já a garrafa de azeite de oliva extravirgem da Gallo, de 400ml, que chegou a custar R$ 40, estava saindo a R$ 29,90.

A mudança nos preços acontece cerca de um mês após uma medida do Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior (Camex), órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, para zerar impostos de importação sobre alimentos - que inclui, desde o dia 14 de março, o azeite de oliva.

Atualmente, 99,9% do azeite que o Brasil consome é importado. A maior parte dele vem de Portugal. Com isso, o item é um dos que mais podem ser impactados pela medida, que é temporária, mas não teve prazo divulgado pelo Governo federal. “Não tem data definida. [Será] por quanto for necessário, para estimular a redução de preço, reduzir o preço da comida, reduzir imposto e ajudar população a adquirir alimentos com menor preço”, afirmou o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).