São Gonçalo promove 1º Passeio Ciclístico no MUVI

Projeto tem parceria da Prefeitura de SG com o Governo do Estado - Foto: Divulgação

A cidade de São Gonçalo vai virar a 'capital' da bicicleta com o 1º Passeio Ciclístico a ser realizado na cidade, no dia 18 de maio, domingo. O evento reunirá mais de 800 ciclistas amadores pelo trajeto do MUVI (Mobilidade Urbana Verde Integrada), corredor viário que está sendo construído no eixo central da cidade, com mais de 18km de extensão. As inscrições terão início no dia 5 de maio de forma presencial e on-line.

A ideia é fomentar o uso do meio de transporte e a relação com hábitos saudáveis, além de apresentar à população a nova estrutura. Haverá premiação, com distribuição de medalhas, brindes e sorteios de bicicletas. Os participantes também terão orientações a respeito da história da cidade através dos painéis pintados pela equipe do Cidade Ilustrada.

“A bicicleta é um meio de transporte sustentável e que muitas grandes cidades já fomentam seu uso. Em São Gonçalo não é diferente. Com a construção do MUVI ela passa a ter protagonismo e ser uma nova opção de lazer em um trajeto com mais segurança pela cidade”, disse o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas.

A concentração acontece no Clube Mauá, no bairro Estrela do Norte, às 7h, onde haverá um carro de som com orientações sobre o trajeto. O ponto de chegada será na Praça dos Ex-combatentes, no Paraíso, totalizando mais de 3,7 km.

“São Gonçalo precisava atrair a população para os grandes eventos esportivos na cidade. A prática de exercícios é importante para manter a saúde em dia, além de poder transitar em segurança com a ciclovia que está sendo construída no MUVI. Vamos trabalhar para ser o primeiro de muitos outros”, frisou o prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson.

A iniciativa é uma parceria entre o Governo do Estado, através da Secretaria das Cidades, com a Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer.