OSG faz por você: Após reportagem, moradora tem fornecimento de água restabelecido em São Gonçalo

Técnicos da Águas do Rio estiveram no local e normalizaram o fornecimento de água - Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Após três meses convivendo com a falta de água em sua residência, uma moradora do bairro Porto da Pedra, em São Gonçalo, conseguiu solucionar o problema um dia após a publicação de uma reportagem de O SÃO GONÇALO, que denunciou a troca irregular de um hidrômetro feita sem autorização.

De acordo com a moradora Alexandra da Matta, 52 anos, o equipamento foi retirado da parede e instalado no chão, o que causou um vazamento. Posteriormente, o hidrômetro foi reposicionado no local original, mas conectado a um ramal inativo, o que impossibilitou o abastecimento de água. Além disso, o serviço foi realizado sem o consentimento da moradora, utilizando, inclusive, um documento supostamente assinado por uma pessoa já falecida.

A situação gerou indignação e fez com que a moradora considerasse até mesmo deixar sua casa própria, diante da sensação de desamparo e da demora para a resolução do problema.

Após a reportagem, publicada, a concessionária Águas do Rio, que enviou técnicos ao local na tarde de terça-feira (15). A equipe realizou o conserto necessário e restabeleceu o fornecimento de água à residência.

A moradora agradeceu. "Quero agradecer a vocês pelo cuidado e carinho com os leitores. Agora já tenho água na torneira", agradeceu.

