Páscoa com brownie! Ação na Universo Niterói tem manhã animada com alunos na 'caça' aos chocolates

Em mais uma ação voltada à celebração da Páscoa, comemorada no próximo domingo, dia 20 de abril, a Universidade Salgado de Oliveira (Universo) campus Niterói realizou uma ação especial, na manhã desta quarta-feira (16): a "Caça aos brownies com Zé Brownie", para que os universitários pudessem voltar a infância numa verdadeira corrida aos doces.

Fugindo do tradicional ovo de chocolate, a universidade, em parceria com a brownieria niteroiense, proporcionou aos alunos uma manhã descontraída com a entrega, além dos brownies citados, de brindes da própria Universo, como blocos de notas e ecobags.

A estratégia para a ação iniciou às vésperas do evento, quando os alunos receberam, pelo aplicativo da Universo e das redes sociais da instituição, dicas de onde poderiam encontrar os vouchers que valeriam como "comprovante" para a obtenção dos brindes.

Além do direito de retirar o brownie, havia ainda um combo para alguns sortudos, que levaram também kits do Zé Brownie.

"A ação é uma parceria da Universo com a Zé Brownie, que é uma brownieria aqui de Niterói e que nossos alunos já são super clientes. A ideia foi justamente esconder os vouchers em lugares de convivência aqui da faculdade, não só para ter essa dinâmica divertida e interativa com os alunos em meio a essa rotina estudantil, mas também para que eles possam conhecer um pouco mais os ambientes da universidade", explicou Carolline Piaz, Coordenadora de Marketing da Universo.

De acordo com a coordenadora, o principal objetivo da ação, que também contou com a presença da Rádio Mania - que fez a alegria dos estudantes através de músicas e momentos interativos - é proporcionar um momento de descontração entre os alunos, de forma a integrá-los cada vez mais com a instituição.

"A estratégia feita foi bem legal. Espalhamos as dicas pelo nosso aplicativo Universo, também para manter esse contato do aluno com o aplicativo, com o acadêmico. E o objetivo é realmente o acolhimento, é poder tirá-los um pouco dessa rotina de vida estudantil, trazendo para eles esse carinho que eles merecem", afirmou Carolline.

Durante a ação, os alunos demonstraram foco e determinação para encontrar os brownies, literalmente "correndo" atrás dos vouchers que dariam direito aos brindes. As amigas e alunas do primeiro período do curso de direito, Maria Eduarda Moreira, 18 anos e Luna Batista, 17 anos, não esconderam a empolgação ao encontrarem seus vouchers dentro da biblioteca da Universo.

"Estava com muita expectativa para o evento, desde quando avisaram, a gente ficou acompanhando e pensando 'preciso sair dessa faculdade com pelo menos um brownie', e conseguimos!", comemorou Maria Eduarda. "Acho muito legal ter esse tipo de ação e de iniciativa dentro da universidade. Uma ação que é totalmente voltada para os alunos, porque querendo ou não, a gente distrai a cabeça, então datas como essas são muito importantes", ressaltou Luna.

Já para a estudante do quinto período de odontologia, Amanda Oliveira, 20 anos, a ação teve um "gostinho" ainda mais especial, visto que a mesma foi contemplada com um kit do Zé Brownie.

"A gente está sempre na correria, passa aqui pelo hall sempre correndo, e hoje tivemos essa surpresa muito boa. Eu nem esperava conseguir ganhar um brownie, que dirá o kit, achei muito legal. Por mais que seja uma coisa simples, faz toda diferença. Adoça nosso dia, proporciona um momento de descontração, de quebra da rotina cansativa, então é muito legal ver essas ações acontecendo, já estou esperando pela próxima", garantiu a universitária.

A "Caça aos brownies com Zé Brownie", também estará disponível aos alunos do turno da noite da Universo campus Niterói, seguindo a mesma proposta apresentada na ação desta manhã: oferecer acolhimento e descontração aos estudantes.