Quatro pessoas são procuradas após naufrágio em Itaguaí

Ainda não se sabe os motivos do naufrágio - Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Quatro pessoas são procuradas pelos Bombeiros depois do naufrágio de uma embarcação na Baía de Sepetiba, situada em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. O caso ocorreu na noite de segunda-feira (14), depois que seis homens foram pescar e o barco virar no mar.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, dois homens conseguiram nadar até o porto onde pediram ajuda. Desde esse momento, as buscas pelos outros quatro desaparecidos estão ocorrendo de forma ininterrupta, até mesmo durante a noite.

Para a ação foram destinados mais de 20 militares, sendo salva-vidas e mergulhadores, fora o apoio de outras embarcações, motos aquáticas, drones e aeronaves.

Familiares alegam que essa foi a primeira vez que os homens se afastaram da costa. A intenção de realizar pescas para o almoço da Sexta-Feira Santa. O grupo saiu por volta das 19h de segunda-feira, do porto de Itaguaí.

Ainda não foram esclarecidas as circunstâncias do naufrágio. O trabalho de buscas continua nesta quarta-feira (16).