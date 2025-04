Antônia Fontenelle critica Cariúcha após defesa do SUS nas redes sociais

O Sistema Único de Saúde (SUS) continua sendo assunto polêmico nas redes sociais após a declaração da ex-Fazenda Jojo Todynho. Desta vez, quem se pronunciou sobre o tema foi a apresentadora Antônia Fontenelle, que, por meio das redes sociais, criticou as falas de Cariúcha, que defendeu o SUS, indo contra o posicionamento de Jojo. A apresentadora ainda acusou Cariúcha de ter recebido dinheiro do Governo Federal para realizar propaganda do órgão. Antônia ainda afirmou que ela precisa se instruir melhor sobre o tema e pediu que pare de “falar merda”.

Nas redes sociais, Antônia Fontenelle opinou sobre a questão depois de assistir à suposta propaganda de Cariúcha. A apresentadora começou sua fala acusando o SUS de tê-la contratado com dinheiro público para falar bem do órgão. "Contrataram uma mulher que tem uma briga feia com a outra. No final, é sobre política, não é sobre o povo", disse Fontenelle. Ainda durante seu posicionamento, ela ressaltou que as pessoas não podem mais exercer sua liberdade de expressão.

"No fim das contas [essa briga] fala de duas mulheres: uma que se declarou de direita e a outra é de esquerda porque está surfando na onda. É uma pobre coitada que não sabe nem o que está falando", prosseguiu. Fontenelle ressaltou que, nessa polêmica, Jojo Todynho está sendo coerente com suas afirmações.

Fontenelle citou uma fala de Cariúcha, que afirma que o SUS está presente até nos utensílios esterilizados em salão de beleza. "F*da-se, Cariúcha! Você sabe o que é estar na fila de espera do SUS para uma cirurgia? O SUS está em todos os lugares que você citou, meu amor, menos onde ele tem que estar de verdade. Se instrua primeiro!", falou.

"Querer banalizar um órgão tão sério, que deveria atender as pessoas que estão sofrendo à míngua na fila, esperando por uma consulta. Você deveria ter vergonha na cara de fazer propaganda dessa propaganda", comentou. Fontenelle disse que Cariúcha deveria aprender a se posicionar da forma certa, por causa da vida difícil que teve."É um disserviço um órgão público pagar por uma propaganda dessas. De novo: Fda-se a estufa do salão que não foi esterilizada. F*da-se! Não fala merda, Cariúcha! É muito mais sério, o buraco é bem mais embaixo", encerrou seu posicionamento.