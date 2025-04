Arteris Fluminense estima um fluxo de mais 1 milhão de veículos no feriado prolongado

O feriado prolongado será mais extenso no Rio de Janeiro, devido à proximidade da Semana Santa, Tiradentes e Dia de São Jorge. Entre os dias 17 e 24 de abril, a Concessionária Arteris Fluminense, que administra a Rodovia BR-101, estima um fluxo de mais de 1 milhão de veículos. Devido ao grande fluxo durante os dias de feriado, a concessionária alerta para os cuidados na direção, em especial para o respeito aos limites de velocidade estabelecidos na via.

“Respeitar às leis de trânsito é respeitar à vida. Aproveite sua viagem de feriado sem colocar em risco a sua integridade física e de outras pessoas”, ressalta a gerente de Operações, Simone Cardozo.

Respeito às regras

Na BR-101/RJ, a velocidade máxima permitida no trecho duplicado é de 100km/h para veículos de passeio e 80 para veículos pesados, com redutores de velocidade de 60 km/h. Hoje, a BR-101 conta com 13 controladores de velocidade.

Seja no feriado ou dias de tráfego normal, antes de pegar a estrada, os motoristas devem fazer uma revisão completa nos veículos para evitar problemas no percurso. Freios, cinto de segurança, pneus, nível do óleo e do combustível são alguns dos itens que precisam estar em plenas condições de uso para garantir uma viagem segura. O uso do cinto de segurança, respeito aos limites de velocidade e jamais dirigir se tiver ingerido bebida alcoólica são atitudes que salvam vidas.

Confira orientações para ter uma viagem mais segura:

- Use cinto de segurança. Todos os ocupantes do veículo devem usar o cinto durante a viagem, inclusive passageiros do banco traseiro;

- Crianças devem ser transportadas na cadeirinha ou assento específico, de acordo com a idade;

- Respeite os limites de velocidade da rodovia;

- Respeite a sinalização de trânsito;

- Não esqueça de manter os faróis acesos enquanto estiver na rodovia;

- Mantenha distância de segurança em relação ao veículo que trafega a frente;

- Vai de moto? Use capacete;

- Realize um check-up completo no veículo antes de iniciar a viagem, verificando principalmente itens de segurança, tais como pneus, parte elétrica, triângulo e estado geral dos cintos de segurança, além do combustível;

- Em caso de neblina, o motorista deve redobrar a atenção e diminuir a velocidade.

Tráfego esperado durante o feriado:

17/abr - 165.128

18/abr - 161.901

19/abr - 133.564

20/abr - 85.453

21/abr - 87.327

22/abr - 123.980

23/abr - 157.068

24/abr - 166.343

Horários de pico:

17/abr - 14h às 17h

18/abr - 09h às 17h

19/abr - 09h às 12h

22/abr - 15h às 17h

23/abr - 10h às 15h

24/abr - 10h às 13h

Serviço ao usuário

Para acompanhar o movimento na rodovia, os usuários podem acessar o perfil da concessionária no Twitter (@Arteris_AFL) e conferir os melhores horários para viajar. Ao longo do trecho sob concessão, a concessionária disponibiliza bases SOS Usuários, com local adequado para pausa na viagem, banheiros, fraldários e água. Caso ocorram imprevistos durante a viagem, o usuário deve sinalizar a parada em local seguro e comunicar imediatamente a concessionária através do telefone de emergência 0800 282 0101.

Serviço:

Central de Atendimento: 0800 282 0101

Informações de Trânsito 24h: www.twitter.com/Arteris_AFL

Principais destinos na BR-101 RJ/Norte: Campos dos Goytacazes, Conceição de Macabu, Quissamã, Caparebus, Macaé, Rio das Ostras, Silva Jardim, Casimiro de Abreu, Silva Jardim, Rio Bonito, Tanguá, Itaboraí, São Gonçalo e Niterói.

Praças de Pedágio

Km 40 – Campos dos Goytacazes

Km 123 – Campos dos Goytacazes

Km 192 – Casimiro de Abreu

Km 252 – Rio Bonito

Km 299 – São Gonçalo (cobrança unidirecional, sentido Niterói)

SOS Usuário

Km 40 Norte – Campos dos Goytacazes

Km 123 Sul – Campos dos Goytacazes

Km 163 Norte – Macaé

Km 236 Sul – Silva Jardim

Km 283 Norte – Itaboraí

km 299 Sul - São Gonçalo

km 318 Norte - São Gonçalo