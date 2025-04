Morador da Trindade desaparece após dizer que viajaria a trabalho para São Paulo

O morador da Trindade, Daniel Silva, de 19 anos, está desaparecido desde o dia 30 de março, após ter dito a amigos que viajaria para São Paulo a trabalho. Familiares registraram um boletim de ocorrência, mas, até o momento, não receberam informações sobre o paradeiro do jovem.

De acordo com familiares, Daniel teria dito a amigos que viajaria a São Paulo para uma viagem a trabalho, mas, depois disso, não entrou mais em contato.

Leia também:

PM prende homem por tráfico de drogas em Piratininga, Niterói

Operação do 7º BPM no Zumbi termina com suspeito baleado e arma apreendida

“Tudo o que sabemos é que ele viajou para São Paulo a trabalho, sendo que só fomos saber disso porque nós, da família, fomos atrás. Temos algumas conversas dele com amigos falando sobre isso, só que, desde então, não tivemos notícias. O último contato foi no dia 30/03. O celular dele não chama e não sabemos mais nada sobre”, disse a irmã do jovem, Stephanie Silva, de 25 anos, que explicou que o último contato se deu por mensagem.

Ainda segundo a família, não há informações sobre o trabalho oferecido ao jovem; sabe-se apenas que ele teria embarcado para o estado vizinho, pois, quando começaram a divulgar o desaparecimento, amigos de Daniel enviaram uma conversa em que o jovem dizia que estava em um ônibus e que retornaria no dia 17 de abril. Porém, após essas mensagens, o jovem não entrou mais em contato com ninguém. Por não ter o hábito de passar longos períodos fora de casa ou sem dar notícias, a família está preocupada com o jovem.



“Nós nem sabíamos qual trabalho seria feito, apenas que ele viajou a trabalho. Disse que estava indo para São Paulo a trabalho, nada mais. Daniel sempre teve a vida muito reservada, porém, nunca nos deu trabalho. Não era usuário de drogas, nem nada”, contou a irmã do jovem.



Por não conseguirem entrar em contato com Daniel, a família registrou um boletim de ocorrência na 74ª DP (Alcântara) e segue esperando informações sobre o jovem. Caso haja alguma informação sobre o paradeiro de Daniel Silva, entre em contato com os números: (21) 96495-5253 – Stephanie Silva (irmã), ou (21) 97166-1984 – Ester Silva (irmã).

*Sob supervisão de Marcela Freitas