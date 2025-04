BR-101 terá bloqueios parciais por obras em Itaboraí, São Gonçalo e Niterói

A Arteris Fluminense informa a programação de obras de recuperação na BR-101/RJ para a segunda-feira (14/04). As frentes de trabalho se concentrarão na região de Itaboraí, São Gonçalo e Niterói, com bloqueios parciais e temporários na rodovia para garantir a segurança dos usuários e das equipes que trabalham no local.

Os motoristas devem obedecer à sinalização indicativa, instalada na rodovia, e reduzir a velocidade nos trechos em obras, mantendo sempre distância de segurança do veículo à frente para evitar colisões. Programar a viagem com antecedência também é uma maneira eficaz para evitar transtornos, já que o tráfego poderá ficar mais lento em alguns pontos.

Confira a programação:

Sentido Espírito Santo (ou pista Norte)

Trecho: do km 321 ao 320, em Niterói

Tipo de bloqueio: interdição parcial - faixa 1

Previsão de duração: entre 9h às 15h;

Serviço: recuperação de barreira

Trecho: do km 291 ao km 293, em Itaboraí

Tipo de bloqueio: interdição parcial - faixa 1

Previsão de duração: entre 8h às 12h;

Serviço: recuperação de tela antiofuscante

Sentido Rio de Janeiro (ou pista Sul)

Trecho: do km 311 ao km 313, em São Gonçalo

Tipo de bloqueio: interdição parcial - faixa 1

Previsão de duração: entre 10h às 13h;

Serviço: recuperação de defensa

Trecho: do km 314 ao km 316, em São Gonçalo

Tipo de bloqueio: interdição parcial - faixa 1

Previsão de duração: entre 13h às 15h30;

Serviço: recuperação de defensa