Adolescente morre após ser atingido por árvore na Taquara

O adolescente João Henrique, de 17 anos, morreu após ser atingido por uma árvore que caiu na Estrada Meringuava, no bairro da Taquara, Zona Oeste do Rio de Janeiro, na noite desta sexta-feira (11). O jovem caminhava pela calçada em direção à escola quando foi surpreendido pela queda da árvore, por volta das 18h.

Moradores da região tentaram prestar os primeiros socorros até a chegada de uma equipe do Corpo de Bombeiros, do quartel de Jacarepaguá. No entanto, ao chegarem ao local, os bombeiros constataram o óbito do adolescente.

De acordo com informações iniciais, a árvore teria caído devido ao solo encharcado e aos fortes ventos provocados pelas chuvas dos últimos dias. Segundo testemunhas, a estrutura da árvore já parecia fragilizada antes do acidente.

A remoção do corpo de João Henrique durou cerca de duas horas. Ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio.