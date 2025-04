Niterói inaugura hoje expansão do Bicicletário Arariboia com quase o dobro da capacidade

A Prefeitura de Niterói inaugura, neste sábado 12 de abril, a expansão do Bicicletário Arariboia, ao lado da estação das Barcas, no Centro. Com as obras de ampliação, a capacidade do bicicletário passará de 446 para 850 vagas, trazendo mais comodidade e estrutura para os ciclistas que utilizam a travessia Niterói-Rio e que circulam pelo centro da cidade. O serviço é gratuito.

O serviço continua gratuito e agora conta com melhorias como sistema de controle de acesso, banheiros, segurança 24 horas, pontos de recarga para bicicletas elétricas, calibrador automático e um espaço multiuso para cursos, oficinas e atividades voltadas à cultura da bicicleta.

A expansão do Bicicletário Arariboia faz parte das obras de requalificação do Centro e foi viabilizada com a incorporação de um terreno ao lado, onde antes funcionava um estacionamento de 40 carros , resultando em uma área total aproximada de 900 metros quadrados. O local também receberá novos módulos com cobertura, suportes para estacionamento vertical e horizontal, paraciclos, câmeras de monitoramento e grelhas para drenagem de águas pluviais. Para os usuários de bicicletas elétricas, serão implantados 20 pontos de recarga com 10 tomadas duplas.

Novo bicicletário – Ainda no primeiro semestre deste ano, a Prefeitura de Niterói dará início ao projeto de construção de um bicicletário semelhante ao da Praça Arariboia em Charitas, para atender os usuários do catamarã e ampliar a estrutura cicloviária da cidade.

Nitbike – O sistema de compartilhamento gratuito de bicicletas da prefeitura, o Nitbike, teve a implantação concluída em janeiro/25 e já alcançou a marca de 109 mil usuários. O sistema opera com 600 bicicletas e 50 estações, localizadas no Centro e nos bairros do entorno: São Domingos, Ingá, Icaraí, Boa Viagem, Gragoatá, Centro, Ponta d'Areia, São Lourenço, Santana, Barreto, Engenhoca e Fonseca. São realizadas, em média, 7 mil viagens por dia, sendo um dos sistemas mais movimentados do país.

Mais de 1,5 milhão de bicicletas – Niterói possui 11 totens com a tecnologia Contabike estrategicamente posicionados, que integram um único sistema que contabiliza os dados coletados em tempo integral e abastecem um banco de dados para a apoiar a execução de políticas públicas voltadas à mobilidade na cidade. O contador de ciclistas da Avenida Marquês de Paraná, que liga o Centro de Niterói a Icaraí, ultrapassou em março a marca de 1,5 milhão de bicicletas passando pelo local. O equipamento registra uma média de 5 mil ciclistas por dia de semana, a maior média do Brasil. No último dia 18, passaram pelo local mais de 6,8 mil bicicletas. A média mensal de ciclistas registrados na Avenida Marquês de Paraná é de 126 mil. Por semana, mais de 29 mil ciclistas passam pelo local.

Prefeitura de Niterói inaugura nova Avenida Visconde do Rio Branco neste sábado



A nova Avenida Visconde do Rio Branco será inaugurada neste sábado (12) como parte das entregas previstas para os primeiros 100 dias da gestão do prefeito Rodrigo Neves. A modernização da via representa um importante avanço na requalificação urbana do Centro de Niterói.

O projeto da avenida inclui a implantação de arborização ao longo da via, com o objetivo de melhorar a qualidade ambiental e paisagística, além de reduzir a aridez urbana. Os canteiros e novas árvores também contribuem para a segurança da ciclovia, que faz parte do eixo cicloviário mais movimentado do país, conectando as avenidas Amaral Peixoto, Marquês do Paraná e Roberto Silveira.

Além do paisagismo, as obras contemplam a ampliação e reforma das calçadas, garantindo mais conforto para pedestres, e a implantação de um novo sistema de drenagem, fundamental para evitar alagamentos.

O projeto passou por readequações com base em sugestões da população colhidas por meio da plataforma participativa Colab, em consulta pública realizada em março.