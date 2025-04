Exposição sobre Paulo Gustavo estreia neste domingo (13), no MAC

Rir é um ato de resistência. A famosa frase do ator, humorista, roteirista e diretor niteroiense Paulo Gustavo também é o nome da exposição que será aberta ao público neste domingo (13), no Museu de Arte Contemporânea (MAC). Organizada em cinco galerias, a exposição reúne registros da infância e juventude, materiais de acervo pessoal, figurinos originais de personagens marcantes, além de cenografias imersivas que convidam o visitante a reviver momentos inesquecíveis de sua carreira. Os ingressos custam R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia), com pagamento em dinheiro na bilheteria do museu. A entrada é gratuita nas quartas-feiras.

“Paulo Gustavo foi um verdadeiro ícone, não apenas para a arte brasileira, mas, especialmente, para Niterói, sua cidade natal. Sua alegria e seu talento iam muito além das telas e dos palcos, levando a essência da nossa cultura para todo o país. A falta que ele faz é imensurável, mas seu legado permanece vivo em nossos corações e na memória de todos que tiveram o privilégio de se inspirar em sua trajetória. Temos muito orgulho de tê-lo como filho desta terra — um exemplo de criatividade, generosidade e amor pela vida, que continuará a nos inspirar e a nos guiar”, destaca o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

O idealizador do projeto, junto com a família, é o viúvo do ator Paulo Gustavo, Thales Bretas, que contou como está sendo a montagem da exposição:

“É muito emocionante estar realizando essa exposição. Era um projeto que eu tinha em mente desde que tudo aconteceu e me faltava força e coragem para tocar. Essa exibição traz um pouco mais da vida do Paulo, quem ele foi e o que ele representou. Foi importante começar por Niterói, cidade em que ele nasceu, que ele amava tanto e que, inclusive, retratava nos filmes.”

Segundo Thales, a emoção fez parte de todo o processo.

“Estou muito emocionado. É difícil e um pouco estranho ver todos os objetos aqui, porque tem muitas coisas da nossa vida pessoal… objetos que estavam na nossa casa, no nosso quarto, roupas de uso pessoal de vários momentos especiais. Então, assim, é difícil, mas, ao mesmo tempo, eu acho que vai acalentar muitas pessoas que precisam também viver essa saudade carinhosa e se aproximar um pouco mais desse cara que foi tão importante nas nossas vidas, que brilhou tanto por tão pouco tempo e que agora foi brilhar em outra dimensão”, descreveu Thales.

Leia também!

Reforços estrangeiros do Vasco completam seis jogos com status bem diferentes no clube



Brasileiros entram no octógono do UFC neste sábado

A exposição é dividida em cinco partes. A primeira conta, por meio de fotografias, uma linha do tempo da vida do ator, desde a sua infância. A segunda galeria remete a um universo lúdico, com instalações interativas e exibição de um telão com imagens e falas memoráveis de sua carreira. O terceiro espaço é destinado à moda, com uma mostra do que fazia “a cabeça” do Paulo Gustavo, que tinha a moda como uma forma de expressão e adorava muito brilho. A quarta parte da exposição é uma coleção de seu acervo pessoal de arte, com obras de artistas renomados, incluindo uma escultura que fica bem na entrada do MAC. O último espaço reúne uma seleção de cenas de suas atuações no cinema, televisão e teatro, além de trechos de entrevistas. É um espaço de imersão e aproximação com o público, em uma sala que traz uma atmosfera de cinema para o museu.

A presidente da Fundação de Arte de Niterói (FAN), Micaela Costa, ressalta que tem como missão fomentar a produção artística da cidade, valorizando e criando espaços para o talento de seus artistas, promovendo o cenário cultural. Para Micaela, Paulo Gustavo é um importante símbolo da vocação artística de Niterói, que se manifesta na irreverência, no humor e na coragem de sua obra. Além de sua genialidade, sua trajetória foi marcada pelo combate ao preconceito e pela defesa da diversidade, temas fundamentais para a arte e para a sociedade.

“Celebrar Paulo Gustavo em sua cidade natal, dentro de um equipamento público tão emblemático, é mais do que uma homenagem, é um ato de reconhecimento à sua grandiosidade e ao impacto que ele teve na cultura brasileira. Essa exposição não apenas revisita sua trajetória brilhante, como reforça o poder da arte como ferramenta de afeto e transformação social, proporcionando à cidade um mergulho na história de um dos maiores artistas do Brasil”, revelou Micaela.

O trabalho contou com a curadoria de Nicolas Martin e com a co-curadoria de Juliana Cintra, amiga pessoal do ator.

“Eu aprendi com essa exposição que o Paulo Gustavo era um multiartista e multidisciplinar. Ele gostava não só de ser um ícone do mundo cômico, do teatro, do cinema, mas também era uma pessoa que gostava de colecionar artes. O público pode esperar muita emoção. Criamos um cinema no meio deste museu icônico, com um mini-filme que retrata os melhores momentos da televisão e do teatro. As pessoas vão mergulhar nessas memórias e se encantar”, destacou Nicolas Martin.

A exposição “Rir, um ato de resistência” faz parte da Lei de Incentivo à Cultura, com apresentação do Ministério da Cultura e do Grupo Bradesco Seguros, patrocínio da TV Globo e Multishow, e apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Fundação de Arte de Niterói (FAN) e do Museu de Arte Contemporânea, e da Galeria Silvia Cintra + Box 4, com realização da InterArt.

Serviço Exposição: Paulo Gustavo – “RIR, UM ATO DE RESISTÊNCIA”

Local: MAC – Museu de Arte Contemporânea de Niterói / Mezanino

Período: 13 de abril a 01 de junho de 2025

Horários: terça a domingo, das 10h às 18h (entrada até 17h30)

Ingressos: venda somente com pagamento em dinheiro direto na bilheteria do MAC – R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia). Quartas-feiras gratuitas.

Endereço: Mirante da Boa Viagem, s/n – Boa Viagem, Niterói – RJ