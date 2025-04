Reforços estrangeiros do Vasco completam seis jogos com status bem diferentes no clube

No final de fevereiro, o Vasco atacou o mercado e trouxe três atacantes de lado do campo. Nuno Moreira, Garré e Loide Augusto chegaram em um espaço de uma semana.

Em um mês e meio, o trio já atuou em seis partidas, mas os status dos jogadores são completamente diferentes.

Nuno Moreira é quem mais teve tempo de jogo até o momento. Ele foi o último a estrear, mas rapidamente se firmou como titular e já atuou em 396 minutos. Garré virou titular depois e esteve em campo durante 256 minutos. Loide Augusto ainda é opção entre os reservas e jogou 226 minutos (a maior parte deles vindo do banco).

O português caiu nas graças da torcida e se tornou uma das peças principais do elenco. Ele tem três participações em gols e somou boas atuações no período. O camisa 17 tem feito boa dupla com Coutinho pelo lado esquerdo.

O argentino tem tido sequência no time titular, mas ainda busca se firmar entre as opções pela direita. Ele encara a concorrência de Adson e Rayan no setor, mas o camisa 15 tem atuado como titular. Na vitória sobre o Puerto Cabello, a assistência saiu dos pés de Garré.

Loide destoa

Já Loide Augusto conquistou uma certa antipatia de parte dos vascaínos. No último duelo, contra os venezuelos, o angolano foi vaiado quando foi chamado por Carille para entrar no segundo tempo. O desempenho na partida piorou mais a situação do camisa 45 que foi vaiado durante o jogo também.

Loide já levou "puxões de orelha" em São Januário, tanto de jogadores do elenco, como Payet, na partida contra o Puerto Cabello, quanto internamente. O francês deu uma bronca no atacante depois que ele perdeu uma bola no ataque e não voltou para marcar.

Recentemente, Loide Augusto teve uma conversa com Felipe, diretor técnico, e membros da comissão técnica para tomar decisões melhores em campo. A avaliação interna é de que o atacante ainda sofre com a adaptação ao futebol brasileiro, mas ele já é cobrado por atuações melhores no Vasco.