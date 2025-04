Brasileiros entram no octógono do UFC neste sábado

Miami, nos Estados Unidos, será palco de mais um evento do UFC neste sábado (12), com chance de mais um cinturão para o Brasil. Ao todo, cinco lutadores brasileiros sobem no octógono mais famoso do mundo.

Diego Lopes, radicado no México, vem sendo uma das sensações da organização. O manauara de 30 anos, construiu uma trajetória meteórica no UFC. Após estrear com derrota na organização, Diego empilhou uma sequência de cinco vitórias seguidas e ganhou a oportunidade de disputar o cinturão vago da categoria peso pena (66 kg), contra o ex-campeão Alexander Volkanovski.

Uma das lendas do MMA brasileiro, Patrício Pitbull, realiza sua tão esperada estreia no ultimate, aos 37 anos de idade. Pitbull fez história no Bellator, organização que rivalizou durante alguns com o UFC, onde o lutador realizou o feito de se tornar duplo campeão, conquistando dois cinturões de categorias diferentes. Com mais de 20 anos de carreira, ele enfrenta o mexicano Yair Rodriguez, ex-campeão interino.

Leia também:

Exposição “Rei do Pop” homenageia Michael Jackson com esculturas em São Gonçalo



Um novo lar: Marcos Oliveira, Beiçola de ‘A Grande Família’, ganha casa doada por Marieta Severo



Em uma das lutas mais esperadas da noite, o "Lord" Jean Silva, 28, enfrenta o americano Bryce Mitchell. Os dois lutadores trocaram diversas farpas e xingamentos durante as entrevistas coletivas promocionais para a luta, gerando muito conteúdo para as redes sociais. Jean vem de uma sequência de quatro vitórias seguidas por nocaute.

Os outros brasileiros no evento são, Marco Túlio, de 30 anos, revelação brasileira que realiza sua segunda luta na organização e Virna Jandiroba, veterana, de 37 anos, que enfrenta a chinesa Yan Xiaonan. A luta é um confronto entre a terceira e a primeira colocada da divisão peso palha (52,2 kg). Caso vença, Jandibora fica muito próxima de uma disputa de cinturão.

Confira o card completo:

Card Principal - 23h

Alexander Volkanovski x Diego Lopes

Michael Chandler x Paddy Pimblett

Yair Rodriguez x Patricio "Pitbull" Freire

Bryce Mitchell x Jean Silva

Nikita Krylov x Dominick Reyes

Card Preliminar - 19h

Dan Ige x Sean Woodson

Yan Xiaonan x Virna Jandiroba

Jim Miller x Chase Hooper

Darren Elkins x Julian Erosa

Sedriques Dumas x Michael Oleksiejczuk

Sumudaerji x Mitch Raposo

Tresean Gore x Marco Tulio

Nora Cornolle x Hailey Cowan