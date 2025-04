Grupo Amanhecer comanda roda de samba em São Gonçalo nesse domingo (13)

Domingo (13) é dia de samba em São Gonçalo. O Grupo Amanhecer é a principal atração da tradicional roda organizada no Espaço Cultural Mesa Redonda, na Rua Basileu Nogueira da Costa, no Campo Novo. Os músicos prepararam um show que inclui sucessos do samba e do pagode do passado e do presente.

A roda de samba começa às 17h, com e nos intervalos, o DJ Fabinho assume as 'carrapetas' e comanda a música eletrônica. Biel, morador e amigo dos integrantes do Amanhecer, também vai comemorar o aniversário. O evento terá a venda de bebidas a preços especiais.

O Grupo Amanhecer é um dos mais tradicionais da região Leste Fluminense e surgiu em meados da década de 80, em Maria Paula, entre São Gonçalo e Niterói, tendo diferentes formações até os dias atuais. O evento tem apoio cultural de Alex Loretti, Renatinho da Oficina e Astro Pizza.

