Meio Ambiente de SG reforça educação ambiental com ações práticas do 'Estudo Vivo'

Durante a Semana Comemorativa do Dia Internacional das Florestas, celebrado em 21 de março, a Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo intensificou suas ações de educação ambiental por meio do projeto “Estudo Vivo”, desenvolvido na Área de Proteção Ambiental (APA) Estâncias de Pendotiba, em Maria Paula.

Ao longo do mês, cerca de 240 alunos da Escola Municipal Maria Eulália Conceição Oliveira Maciel, no bairro Raul Veiga, participaram de atividades voltadas à preservação da Mata Atlântica e à conscientização sobre a fauna e a flora locais.

A programação incluiu trilhas ecológicas, plantio de mudas nativas, palestras educativas, exposições de fauna silvestre e dinâmicas adaptadas às diferentes faixas etárias. Durante as caminhadas guiadas pela Unidade de Conservação, os alunos puderam observar a biodiversidade da Mata Atlântica e aprender sobre os impactos das atividades humanas, como o desmatamento, o tráfico de animais e as queimadas. Uma exposição com exemplares de fauna silvestre preservados em frascos de vidro também foi montada, chamando a atenção para os riscos enfrentados pelas espécies nativas.

As atividades, conduzidas pelas coordenadoras Lorena Ramos, Thaís Saraiva e Marianna Orioli, foram planejadas para integrar teoria e prática. As rodas de conversa e os debates abordaram temas como crimes ambientais, preservação da biodiversidade e a importância das florestas para o equilíbrio do planeta, com o objetivo de despertar nos estudantes o senso de responsabilidade pela conservação dos ecossistemas.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos, destacou o impacto positivo das ações realizadas.

“Estamos investindo em uma educação ambiental transformadora, que vai além da sala de aula e leva os estudantes às áreas de proteção, para vivenciarem de perto os desafios e a beleza do nosso patrimônio natural. É por meio dessas vivências que conseguimos construir um futuro mais equilibrado, com cidadãos preparados para cuidar do meio ambiente com responsabilidade e conhecimento”, afirmou.

As atividades do projeto “Estudo Vivo” acontecem nas Áreas de Proteção Ambiental (APAs) Estâncias de Pendotiba e Engenho Pequeno, sempre às terças e quartas-feiras, em dois horários: das 9h às 11h e das 14h às 16h. Escolas interessadas em agendar uma visita podem se inscrever pelo e-mail: projetoestudovivosg@gmail.com.