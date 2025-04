Mães atípicas promovem caminhada de conscientização sobre o autismo, neste sábado (12), em São Gonçalo

Abril Azul é o mês dedicado à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), reforçando a importância da inclusão e do acolhimento. Pensando nisso, mães atípicas organizaram para o próximo sábado (12), uma caminhada de conscientização sobre o autismo, em São Gonçalo. A concentração acontece na Igreja Batista, ao lado do INSS, no Centro, às 9h. A saída tem previsão para às 10h, com ida até a Praça Luiz Palmier.

A caminhada, que acontece desde 2018, é organizada pelas mães atípicas Priscila Ballero e Gisele Paranhos. O objetivo é conscientizar sobre o autismo, falar sobre a empatia e inclusão, e também sobre os direitos das pessoas autistas.

O evento conta com o apoio de pessoas de instituições, clínicas, amigos, familiares, mães, pais, responsáveis, conhecidos e também a Subsecretaria da Pessoa com Deficiência, de São Gonçalo.

Leia também:

▶ Ônibus da Viação Mauá é atingido por disparos no Jardim Catarina, em São Gonçalo

▶ Combate ao tráfico: Polícia apreende suspeito e grande quantidade de drogas em Niterói; Vídeo

Ao final da caminhada, acontece um evento onde as crianças se divertem com animações, entrega de alimentos como biscoito e sacolé, além de atendimento de uma odontomóvel, que é fornecido pela Subsecretaria da Pessoa com Deficiência.

O que é o autismo?

O transtorno do espectro autista (TEA) é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades.



Outras ações

Shoppings do Rio e Niterói também apresentam, este mês, iniciativas que visam tornar seus espaços mais acessíveis e confortáveis para pessoas com TEA e suas famílias.

No Plaza Niterói, entre as ações estão o empréstimo de abafadores de ruído para minimizar o desconforto sensorial, cordas de identificação para auxiliar na sinalização de pessoas autistas dentro do shopping e vagas especiais no estacionamento para garantir mais acessibilidade.

No NorteShopping, a Sala Acolhedora Amigos do Fred é um espaço seguro para momentos de autorregulação, localizado no 1º piso, no corredor da loja Casas Pedro. O ambiente conta com uma área neurossensorial e de relaxamento, banheiro acessível, espaço de descanso com poltronas confortáveis e trocadores de bebê. Outras iniciativas do shopping incluem vagas exclusivas para autistas no 2º piso, além do empréstimo de abafadores de ruídos e cinto adaptável para cadeira de rodas infantil, disponíveis no SAC, localizado no 2º piso, no corredor da loja Oh Boy!.

Já o Shopping Tijuca anuncia uma nova parceria com a Sessão Azul, que promove sessões de cinema adaptadas para crianças com TEA. A primeira exibição ocorrerá no dia 12 de abril, às 11h. As sessões contarão com salas levemente iluminadas, som ajustado para um volume mais baixo, liberdade para que o público possa andar, conversar ou cantar à vontade, além da ausência de trailers comerciais e da presença de voluntários especializados em TEA. O shopping também oferece outros serviços inclusivos, como abafadores de ruído, kits sensoriais e crachá de deficiências invisíveis, disponíveis no Espaço Cliente, localizado no G1, além de também oferecer vagas exclusivas para pessoas com TEA, localizada no estacionamento.