São Gonçalo promove caminhada de conscientização do autismo neste sábado (12)

O intuito da caminhada é promover uma mobilização significativa para dar visibilidade à causa e conscientizar as pessoas - Foto: Reprodução/Prefeitura de São Gonçalo

Em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril, vai acontecer a caminhada “Inclusão e respeito: Os autistas têm direito!”, no próximo sábado (12), a partir das 9h, no Centro.

A ação de conscientização é uma iniciativa do grupo TEA Mães em Ação e da Casa Atípica, em parceria com a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria da Pessoa com Deficiência.

A concentração para a caminhada vai acontecer na Rua Coronel Moreira César, 169, próximo ao INSS, e seguirá para a Praça Dr. Luiz Palmier, onde terá a Feira de Artesanato de Mães Atípicas, que ficará disponível no local até às 15h.

A concentração para a caminhada vai acontecer na Rua Coronel Moreira César, 169, próximo ao INSS | Foto: Divulgação

O intuito da caminhada é promover uma mobilização significativa para dar visibilidade à causa e conscientizar as pessoas sobre a importância da inclusão e acessibilidade aos autistas.