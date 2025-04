Caminhão da Saúde chega à orla de Ponta Negra neste sábado (12/04)

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, oferece neste sábado (12/04), das 8h às 16h, 200 exames gratuitos na orla revitalizada de Ponta Negra, aproximando os serviços de diagnóstico à população do segundo distrito da cidade. A ação faz parte do Caminhão da Saúde, que disponibiliza ultrassonografias, densitometrias ósseas, eletrocardiogramas e mamografias. Para participar, é necessário apresentar o pedido médico do Sistema Único de Saúde (SUS) e um documento de identidade.

O Caminhão da Saúde passou a realizar atividades itinerantes neste ano, percorrendo diversos bairros do município mensalmente, com o intuito de fortalecer o acesso a exames essenciais para o bem-estar da população. Através dessa abordagem, os moradores contam com serviços diagnósticos mais ágeis, qualificados e próximos às suas residências.

Leia também:

STF: Aposentado não precisa devolver o dinheiro da revisão da vida toda

Com 16 kg de maconha, casal é preso na frente dos filhos no Rio

Progressivamente, serão divulgados os cronogramas das próximas ações do Caminhão pelos canais oficiais da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde.

O secretário de Saúde, Marcelo Velho, pontuou a importância de aproximar os serviços oferecidos à população dos quatro distritos. “O Caminhão da Saúde se destaca como uma ação de sucesso, mobilizando a população que precisa realizar exames essenciais. Através das atividades itinerantes, oferecemos exames importantes perto de casa, o que promove mais acesso à prevenção e ao diagnóstico precoce de doenças”, ressaltou.

O subsecretário de Atenção Especializada à Saúde, Juliano Oliveira, garantiu que a população de Ponta Negra terá exames essenciais à disposição. “A região de Ponta Negra cresce populacionalmente, por isso estamos levando o Caminhão da Saúde para promover o bem-estar no local. Vamos oferecer mamografias, ultrassonografias, densitometrias ósseas e eletrocardiogramas na orla do bairro. Leve seu pedido do SUS, identidade e participe!”, convocou.

Serviço:

Caminhão da Saúde em Ponta Negra

Data: 12/04 (sábado)

Horário: 8h às 16h

Local: orla revitalizada de Ponta Negra - Avenida Maysa, s/n.

Exames oferecidos: ultrassonografias, densitometrias ósseas,

eletrocardiogramas e mamografias

Documentos necessários: pedido médico do SUS e identidade