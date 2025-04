Guarda Municipal prende cinco pessoas em menos de 24 horas em São Gonçalo

Agentes da Guarda Municipal de São Gonçalo prenderam cinco pessoas em menos de 24 horas. Os suspeitos estavam cometendo crime de furto. A primeira ocorrência, na qual quatro pessoas foram presas aconteceu em um terreno localizado na Rua Salvatori, no Colubandê, na tarde da última quarta-feira (9). Já um quinto homem foi preso em uma outra ocorrência, que aconteceu Rua Doutor Alfredo Backer, no Mutondo, nesta madrugada de quinta-feira (10).

Na tarde desta quarta-feira (9), uma equipe da Guarda estava em patrulhamento, após acionamento, quando viu duas pessoas, um homem e uma mulher, dentro de um terreno de uma empresa que está com atividades paralisadas. A dupla estava arrancando fios do chão.

Os agentes prontamente se aproximaram do local e abordaram os suspeitos, que, por sua vez, informaram que mais pessoas estavam no interior do terreno cometendo o mesmo crime. Após buscas, mais dois suspeitos foram localizados com restos de fios e pedaços de metais.

Os quatro suspeitos se conheciam, mas, indagados, não souberam informar o que faziam no local. Havia sinais de arrombamento. Os quatro suspeitos foram levados para a 72ª DP (Mutuá), sendo encaminhados, em seguida, para a 73ª DP (Neves), onde foram presos em flagrante.

Leia também!

Vasco recebe convite para jogar amistoso contra clube alemão durante a realização do Mundial de Clubes



Vitinho é o novo mestre de bateria da Acadêmicos de Niterói

Uma segunda ocorrência aconteceu na madrugada desta quinta-feira (10), quando, por volta das 2h40, uma equipe da Guarda foi informada que um homem estava furtando fios de um poste no Mutondo. A informação foi confirmada pela Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG).

No local, o suspeito foi flagrado cortando fios com o auxílio de uma faca de serra. O homem foi imediatamente preso e levado para a 72ª DP (Mutuá), sendo encaminhado em seguida para a 73ª DP (Neves), onde permanece preso. O suspeito já possuía cinco anotações criminais.

Trabalho ininterrupto e efetivo – A Guarda Municipal de São Gonçalo segue realizando prisões e conduções pela cidade, buscando garantir uma maior segurança para a população. Apenas no mês de março, foram feitas 19 conduções pelos agentes das mais diversas guarnições da Guarda. Além disso, no mesmo mês, foram efetuadas nove prisões, sendo cinco por furtos, duas por tentativas de furtos, uma por pensão alimentícia e uma por violência doméstica.

Somando todas as prisões feitas durante o ano de 2025, a Guarda Municipal conduziu 75 pessoas e prendeu 43 suspeitos nos três primeiros meses do ano. O número já é maior do que em 2024, quando foram feitas 64 prisões durante todo o ano e, de 2023, quando foram feitas 26 prisões. A maioria das ocorrências foi descoberta pelas equipes da Central de Segurança de São Gonçalo, através das câmeras de monitoramento instaladas pela cidade.