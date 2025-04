Vitinho é o novo mestre de bateria da Acadêmicos de Niterói

A bateria da Acadêmicos de Niterói já tem um novo comandante. Mestre Vitinho reforçará o time da azul e branca da cidade sorriso em sua estreia no Grupo Especial no carnaval de 2026. Com uma vasta experiência e colecionando prêmios, o Mestre comandará os ritmistas da Cadência de Niterói rumo aos 40 pontos.

Nascido e criado cercado por uma família totalmente musical, Vitinho descobriu desde criança sua paixão pela música. Em 1997 desfilou pela primeira vez no Império do Futuro sob o comando Pretinho da Serrinha, ficando lá até o ano de 1999. Em 2004 retorna ao carnaval como ritmista da Portela, se dividindo entre workshop internacional, shows internacionais e músico acompanhante de artistas já conhecidos e renomados como Caetano Veloso, Milton Nascimento, Diogo Nogueira, Pretinho da Serrinha entre outros.

Estreou como mestre de bateria em 2011, pela Favo de Acari e na Marquês de Sapucaí, estreou como Mestre pela Unidos da Ponte. Em 2020 recebeu o convite para o Império Serrano, onde ficou até o último carnaval. Atualmente Vitinho coleciona prêmios como Estandarte de Ouro, Estrelas do Carnaval, Samba@net entre outros conquistados em sua carreira.

"Chego para assumir a bateria da Acadêmicos de Niterói com toda humildade do mundo, quero somar com esse time que a escola está montando nesta estreia para o Grupo Especial. Vamos começar os trabalhos rumo aos 40 pontos. Quero agradecer o convite e a oportunidade e vamos juntos fazer um grande desfile com a azul e branca", revela Vitinho.