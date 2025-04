São Gonçalo realiza Seminário de Conscientização do Autismo no Teatro Municipal

Atenção à Saúde das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista - Foto: Divulgação

Atenção à Saúde das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista - Foto: Divulgação

O Teatro Municipal de São Gonçalo recebeu, nesta quinta-feira (10), o “1º Seminário de Conscientização do Autismo – Mais Informação e Menos Preconceito”. O evento debateu diversos temas ligados ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) e contou com a presença de profissionais de saúde, educadores e famílias de pessoas autistas, se estendendo até o final da tarde.

O evento, que faz parte das ações em alusão ao Dia Mundial de Conscientização celebrado no dia 2 de abril, foi realizado pelo Programa Municipal de Atenção Integral à Saúde das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), desenvolvido pela Subsecretaria de Saúde Coletiva, da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo.

O Programa Municipal de Atenção Integral à Saúde das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que começou a ser elaborado em junho de 2024, tem como objetivo a qualificação técnica dos profissionais, a horizontalização do atendimento multiprofissional integrado, além da sensibilização da sociedade quanto à inclusão da pessoa com autismo e sua família. Isso é feito por meio do trabalho em rede, envolvendo as áreas prioritárias de saúde, educação e assistência social. Ao todo, mais de 400 profissionais foram capacitados pelo programa, incluindo médicos e enfermeiros, dentre outros.

Leia também!

Vasco recebe convite para jogar amistoso contra clube alemão durante a realização do Mundial de Clubes



Disque Denúncia pede informações sobre o envolvido no atropelamento e morte do atleta Lucas Celestino

O seminário tem como objetivo debater temas ligados ao autismo. Durante as mesas de debate foram discutidos: perspectivas sobre o autismo, a compreensão do diagnóstico, terapias e tratamentos inovadores, estratégias de saúde mental para pessoas autistas, inclusão escolar, relatos de pais e mães de autistas e outros. Através das palestras e discussões, o foco é fortalecer a rede de apoio e promover políticas públicas mais inclusivas no município.

O vice-prefeito João Ventura esteve na abertura do evento e falou sobre a importância de debater temas ligados ao autismo para o município.

“Desde o início do governo do Capitão Nelson, na primeira gestão, a causa do autismo é tratada sempre com muito respeito e empatia. Desde que assumimos o governo em São Gonçalo, só existia o Centro de Referência do Autista no Gradim, que faz um ótimo trabalho, mas a procura pelas vagas só aumentava, com muitas mães ansiosas. Por isso, o prefeito realizou o Centro de Referência 2, que fica aqui no Centro. E, agora, conseguiu um espaço no Mutondo para o Centro de Referência 3, que, em breve, será construído. É uma causa nossa, é nobre e o governo está de mãos dadas com vocês”, disse.

O secretário de Saúde, Gabriel Melo, lembrou outras iniciativas já implementadas pela Pasta.

“Fizemos um primeiro seminário de tuberculose e agora estamos destacando a questão do autismo, o que significa que estamos caminhando de uma forma diferente. Eu fico extremamente feliz com esse momento de discussão. Sabemos que mães atípicas, por exemplo, sofrem com o preconceito, que é uma dor e uma dificuldade que temos que discutir. Informando, conseguimos diminuir essa discriminação e preconceito. Estamos juntos pelo direito dos autistas”, disse.

Durante todo o dia, painéis foram desenvolvidos para debater os temas ligados ao autismo.