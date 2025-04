Operação Torniquete: Polícia Civil prende um dos principais assaltantes de veículos de São Gonçalo

Policial Civil Prende Líder do Comando Vermelho em São Gonçalo - Foto: Divulgação

Policial Civil Prende Líder do Comando Vermelho em São Gonçalo - Foto: Divulgação

Policiais civis da 74ª DP (Alcântara) prenderam, nesta quarta-feira (09/04), um criminoso apontado como um dos maiores assaltantes de veículos em atividade em São Gonçalo. Ele é ligado à facção Comando Vermelho e atua como uma das lideranças da organização na localidade conhecida como Central, na Raul Veiga, em São Gonçalo.

De acordo com as investigações, o preso foi reconhecido como o garupa de uma moto, que estava armado, em um assalto. As investigações indicam que ele atua em roubos desde 2018, tendo protagonizado uma série de delitos que o tornaram um dos principais alvos da equipe da delegacia.

Ele possui vasto histórico de crimes e recentemente voltou a ser apontado como autor de uma série de roubos em São Gonçalo, entre o final do ano passado e este ano. Contra ele, constavam diversos mandados de prisão preventiva em aberto, expedidos entre 2018 e 2019, principalmente quando atuava na região do Fonseca. Após esse período, ele começou a se esconder em São Gonçalo.

Mesmo foragido, o acusado continuou a cometer crimes, sendo considerado peça-chave na estrutura da facção criminosa, atuando ativamente no braço de roubos de carga e veículos. Ele atuava principalmente nos bairros de Alcântara, Coelho, Mutondo e Raul Veiga.

A ação faz parte da segunda fase da “Operação Torniquete”, que tem como objetivo reprimir roubo, furto e receptação de cargas e de veículos, delitos que financiam as atividades das facções criminosas, suas disputas territoriais e ainda garantem pagamentos a familiares de faccionados, estejam eles detidos ou em liberdade. Desde setembro, já são mais de 480 presos, além de veículos e cargas recuperados, avaliados em cerca de R$ 35 milhões. As ações incluem ainda o bloqueio de mais de R$ 70 milhões em bens e valores.