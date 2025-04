Pátio Alcântara recebe Festival Ilumine: Edição 'Originários' neste sábado, 12

Após o sucesso da edição de março em homenagem às mulheres, o Festival Ilumine entra para a agenda mensal do Pátio Alcântara com novas temáticas a cada mês. Em abril, o evento presta tributo à cultura indígena com a edição “Originários”, reforçando a importância da valorização e visibilidade dos povos indígenas brasileiros, assim como retoma a identidade indígena de São Gonçalo. O evento é um marco para o município no que se refere a manifesto por políticas públicas em acesso a bens sociais e culturais e garantia de direitos dos povos indígenas.

A programação acontecerá no dia 12 de abril, das 17h às 20h, na Praça de Alimentação do shopping, e contará com performances artísticas como apresentações musicais, teatro, dança e manifestações culturais indígenas.

Nesta edição especial, o festival contará com a presença internacional da cantora indígena Maryta de Humahuaca, Embaixadora Cultural de Jujuy na Argentina, que trará ao público um espetáculo emocionante com raízes andinas e força ancestral.

Leia também:

Escolas Municipais de São Gonçalo são invadidas e têm cabos furtados na madrugada



Encontrado corpo de operador de estacionamento às margens da Rodovia BR-101



Além disso, o evento homenageará a escritora e ativista Eliane Potiguara, que também compõe a curadoria dessa edição do festival pela Casa de Cultura Tupinambá (Saquarema )juntamente com Amanda Mara Goytaká do Coletivo TYBYRA PAÑIKE AMBÔ UIPAM - Matriarcado Ancestral/Aldeia Maraká'nã (São Gonçalo) e Cristiane Carla Pantoja Santos da OCA - Observatório Cultural das Aldeias (São Cristóvão) referências na luta pelos direitos dos povos originários. Entre as presenças confirmadas estão: Ana Kariri – Escritora indígena, vencedora do Prêmio Jabuti e Luiz Mayõ - artesão de tambores nativos, Carolina Potiguara - Oficineira de grafismo, dentre outros.

O Festival Ilumine – Edição “Originários” tem como objetivo promover a cultura indígena, reafirmando a ocupação de seus territórios ancestrais e estimulando o diálogo sobre a importância da preservação de suas tradições.

Serviço – Festival Ilumine – Edição “Originários”

Data: 12 de abril

Horário: 17h às 20h

Local: Praça de Alimentação – Pátio Alcântara

Apoio: Artemísia - Escola de Mulheres e Bio economia

Coordenação: Grupo Acesso Cultural e Hardcore Company

@festivalilumine | festivalilumine@gmail.com

Entrada gratuita