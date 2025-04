Prefeitura de Niterói abre concurso público para a Niterói Prev

A Prefeitura de Niterói está com inscrições abertas para o concurso público da Niterói Prev, o órgão responsável pela gestão previdenciária dos servidores municipais. Ao todo, estão sendo oferecidas 69 vagas, sendo 25 para preenchimento imediato (21 de ampla concorrência e 4 destinadas à reserva legal de vagas) e 44 para formação de cadastro reserva. As oportunidades são para cargos de níveis médio/técnico e superior, com salários iniciais que variam entre R$ 2.932,97 e R$ 12.903,03. O edital foi publicado na edição desta quarta-feira (9) do Diário Oficial do Município.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, destacou que a realização do concurso público reforça o compromisso da gestão municipal com a modernização e a responsabilidade na administração dos recursos da previdência.

“Quando assumimos a Prefeitura em 2013, Niterói enfrentava uma situação dramática na área previdenciária. O município estava há cinco anos sem o Certificado de Regularidade Previdenciária e inadimplente com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Com muito trabalho e responsabilidade, conseguimos elevar o fundo de previdência de R$ 12 milhões para mais de R$ 2 bilhões. Estes recursos pertencem aos servidores. A realização deste concurso, o primeiro em mais de 20 anos, é mais um passo importante para garantir uma gestão profissional e equilibrada da Niterói Prev”, afirmou o prefeito.

As vagas imediatas estão distribuídas entre os cargos de procurador autárquico, analista de mercado financeiro, analista de sistema, analista previdenciário, arquivista, assistente social, atuário, contador, técnico em informática e técnico previdenciário. A taxa de inscrição varia entre R$ 80,00 e R$ 150,00, de acordo com o nível de escolaridade exigido.

O presidente da Niterói Prev, Heitor Moreira, reforçou que o concurso faz parte do processo de fortalecimento institucional do órgão.

“Estamos avançando na profissionalização da gestão previdenciária, com foco na qualificação do corpo técnico e na melhoria dos serviços oferecidos aos servidores e à população”, destacou.

A aplicação das provas está prevista para o dia 22 de junho. As inscrições poderão ser feitas pelo site www.institutoconsulplan.org.br.