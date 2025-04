Uerj publica resultado dos pedidos de isenção do Vestibular 2026

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) divulga nesta quinta-feira, (10), o resultado do processo de isenção para o Vestibular 2026. Os candidatos podem consultar a relação completa na página www.vestibular.uerj.br. O deferimento do pedido não garante a inscrição nos Exames, que deverá ser realizada a partir do dia 15 de abril

As solicitações de recurso para os pedidos de isenção que foram indeferidos devem ser feitas ao Departamento de Seleção Acadêmica (Dsea) até o dia 11 de abril, através do e-mail recurso.isençao@dsea.uerj.br

Os contemplados estarão automaticamente isentos das outras taxas de inscrição caso também se inscrevam para o 2º Exame de Qualificação e/ou para o Exame Discursivo. Entretanto, para garantir a gratuidade nos exames seguintes, é necessário comparecer no 1º Exame de Qualificação.

Exame de Qualificação

No dia 15/04, a Uerj inicia o período de inscrições para o 1ª Exame de Qualificação. Os interessados têm até o dia 06/05 para se inscrever na página do Vestibular Uerj. A prova será aplicada no dia 08/06. Em 2024, mais de 55 mil candidatos realizaram o primeiro exame.

A primeira fase do Vestibular Uerj é composta por dois exames de qualificação, sendo obrigatória a realização de pelo menos uma das provas. A avaliação, comum a todos os candidatos inscritos, apresenta questões de múltipla escolha agrupadas nas seguintes áreas do conhecimento: linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas.

Os candidatos que tirarem os conceitos “A”, “B”, “C” e “D”, com pontuação acima de 40%, estarão aptos a participar da fase discursiva. “A” equivale a 20 pontos; “B”, 15 pontos; “C”, 10 pontos, e “D”, 5 pontos. O conceito “E” não qualifica para a etapa seguinte.

Aqueles que não alcançarem a nota mínima no 1º Exame de Qualificação, ou que quiserem melhorar o seu conceito, podem se inscrever para o 2º Exame de Qualificação. Ao final, valerá o melhor conceito obtido entre os dois exames.

Este ano, as leituras indicadas para o 1º e o 2 º Exame de Qualificação são o conto “Amor”, de Clarice Lispector, e o romance “Senhora”, de José de Alencar, respectivamente.

O período para pedidos de isenção para o 2º Exame de Qualificação vai de 11 a 15/06 e os procedimentos de inscrição acontecem de 10/07 a 04/08. A prova está marcada para o dia 31/08. A escolha do curso e a opção pelo sistema de cotas, se aplicável, só acontecem na segunda fase, no Exame Discursivo.

Novo curso de Cinema!

Na última semana, a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (FEBF) da Uerj, localizada em Duque de Caxias, realizou o evento inaugural de seu mais novo curso de Graduação: a Licenciatura Plena em Cinema e Audiovisual, o segundo de uma universidade pública no Rio de Janeiro e o primeiro da Baixada.

A proposta pedagógica do curso é fruto de um processo colaborativo iniciado em 2016, envolvendo diálogos entre professores da FEBF e outras unidades da Uerj, além de representantes dos movimentos de cinema e audiovisual da Baixada Fluminense e instituições educacionais. Essa diversidade de vozes e experiências é um dos principais diferenciais do projeto, refletindo a polissemia do cinema e a riqueza cultural da região.

O curso foi estruturado para capacitar profissionais em diversas áreas do mercado cinematográfico e audiovisual, além de prepará-los para atuar como professores de Artes na Educação Básica, promovendo a integração do audiovisual no ambiente escolar.

SERVIÇO:

1ª Exame de Qualificação - Vestibular Uerj 2026

Recurso para pedidos de isenção: 10 a 11/04/2025

Inscrições 1º Exame de Qualificação: 15/04 a 06/05/2025

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 1ºEQ: 07/05/2025

1ºExame de Qualificação: 08/06/2025

Departamento de Seleção Acadêmica

Rua São Francisco Xavier 524, Pavilhão João Lyra Filho, 1º andar, Bloco F, sala 1148

Maracanã - Rio de Janeiro

Tel.: (21) 2334-0239, 2334-0275 e 2334-0669.

E-mail: vestibular@dsea.uerj

www.vestibular.uerj.br