Escolas Municipais de São Gonçalo são invadidas e têm cabos furtados na madrugada

Na madrugada desta quarta-feira (9), duas escolas municipais de São Gonçalo foram invadidas, uma no Engenho Pequeno e a outra no Pacheco. Durante as invasões, os criminosos furtaram cabos e depredaram a estrutura das unidades.

A primeira escola, alvo dos criminosos no Engenho Pequeno, foi o CIEP 411 Municipalizado Doutor Armando Leão Ferreira. A segunda, no Pacheco, foi a Escola Municipal Professor Paulo Roberto Azevedo. De acordo com a Prefeitura de São Gonçalo, os criminosos furtaram cabos, o que resultou na falta de energia nas escolas, além de danos significativos ao patrimônio público.

Escola Municipal Professor Paulo Roberto Azevedo, no Pacheco | Foto: Reprodução - Facebook

Em decorrência da falta de energia, as aulas precisaram ser suspensas na manhã desta quarta-feira. Segundo a prefeitura, agentes da Subsecretaria de Infraestrutura já estão no local trabalhando para restabelecer o fornecimento de energia.

As invasões foram registradas na delegacia.



Confira a nota na integra:

"A Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo informa que, na madrugada desta quarta-feira (9), o CIEP 411 Municipalizado Doutor Armando Leão Ferreira, no Engenho Pequeno, e a Escola Municipal Professor Paulo Roberto Azeredo, no Pacheco, foram invadidos, resultando no roubo de cabos e depredação do patrimônio público. Por conta da falta de energia elétrica, as escolas suspenderam as aulas nesta manhã. Equipes da subsecretaria de Infraestrutura já estão atuando para restabelecer a energia das escola o mais breve possível. As diretoras já procuraram a polícia para registrar o Boletim de Ocorrência e tomar as medidas cabíveis".