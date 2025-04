Familiares de gonçalense que desapareceu após sair para correr na BR-101 seguem em busca de notícias: 'Ele estava feliz'

Familiares e amigos do operador de estacionamento Lucas Celestino de Oliveira, de 27 anos, estiveram na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, na manhã desta quarta-feira (9), para registrar o desaparecimento do gonçalense, que saiu para correr, antes das 6h da última terça-feira (8), às margens da rodovia BR-101, em São Gonçalo.

De acordo com relatos da esposa de Lucas, Maria Eduarda Celestino, de 26 anos, ele tinha uma rotina disciplinada e corria antes de ir para o trabalho como operador em um estacionamento de shopping, em Niterói. Porém, o corredor não leva documentos e celular para o trajeto que costuma fazer no sentido Jardim Catarina.

Maria Eduarda, esposa de Lucas, compartilha sua dor e esperança enquanto procura por pistas sobre o desaparecimento do marido | Foto: Layla Mussi

"A corrida faz parte da rotina dele. Mas ele não corre com o celular e nem leva os documentos [por já ter perdido outras vezes], porém, usa um relógio com GPS que faz o controle da corrida e é encerrado manualmente quando a corrida acaba. Como ele não terminou o trajeto e não fez o encerramento, o relógio só vai mostrar a localização quando ele descarregar", explicou a esposa de Lucas.

Maria Eduarda conta que o último contato com o marido aconteceu durante a madrugada de terça-feira (8), quando deitou para dormir. Ao acordar, por volta das 7h30, foi surpreendida pelo material de trabalho e documentos pessoais de Lucas que ainda estavam em casa, sem que ele tivesse retornado da corrida.

"Acordei no susto porque foi uma madrugada intensa pra gente, meu sobrinho nasceu nessa madrugada. Ainda não consegui comemorar, pedi desculpas para meu irmão, não consigo assimilar que meu sobrinho nasceu no mesmo dia que meu marido desapareceu", disse Maria Eduarda.

"Eu fiquei cuidando da minha sobrinha, e ela dormiu super tarde. O Lucas deita cedo, porque acorda cedo pra trabalhar e também iria correr no dia seguinte. Ele acordou quando deitei, falei que estava preocupada com minha cunhada, porque o bebê ainda estava para nascer. Ele me abraçou, me consolou e eu pedi que me acordasse na hora que fosse sair, mas ele não me chamou, e às vezes isso acontece porque ele fica com pena, por me ver cansada", continuou a esposa.

"Levantei e achei que ele já tivesse ido trabalhar, porque às vezes acontece dele ir direto pra Niterói e me avisar que vai correr em um centro de treinamento. Mas dessa vez não tinha me avisado nada. Foi quando me dei conta de que as coisas dele estavam em casa e me bateu um desespero. Como ele teria ido trabalhar se tudo dele estava em casa?", questionou Maria Eduarda.

Familiares e amigos buscam por Lucas Celestino, operador de estacionamento de 27 anos, que sumiu durante sua rotina de corrida | Foto: Layla Mussi

Até o momento, o jovem não entrou em contato com nenhum familiar, amigo ou colega de trabalho, e não foi visto por nenhum deles.

Segundo familiares, colegas de corrida de Lucas refizeram o trajeto pela BR-101, além de seus irmãos e cunhado, mas nada foi encontrado. Amigos e parentes também estiveram em unidades hospitalares em busca de alguma informação sobre o corredor, mas até agora não há nenhuma atualização sobre o caso.

A única informação recebida pela família foi de que uma pessoa que trabalha na BR-101 teria visto Lucas correndo, dessa vez, sentido Niterói, diferente do trajeto que costuma fazer. Mas, ainda de acordo com parentes, a informação ainda não é concreta.

Amor pela corrida

Lucas | Foto: Divulgação

A esposa de Lucas conta que o amor do marido pelos esportes começou desde muito cedo, quando tentou ingressar profissionalmente no futebol.

"Minha sogra sempre comenta que ele tem esse amor desde novo. Tentou futebol, mas depois, por causa da idade, não deu certo profissionalmente, e aí começou, há um ano e pouco, a correr. Ele se encontrou na corrida, ama corrida, estava muito feliz. O sonho dele é fazer maratona, então se dedica muito, é disciplinado. Eu falo pra ele que invejo a disciplina dele", contou a esposa.

"Ele estava trabalhando, fazendo autoescola pra melhorar a nossa vida, e estava tudo bem. Ele não tem problema psicológico, estávamos muito bem no nosso casamento, que é extremamente saudável. Não dá pra saber o que aconteceu, e ficar sem notícias é desesperador, mas não vamos desistir de encontrá-lo", finalizou Maria Eduarda Celestino.

A família pede para que pessoas com informações sobre o paradeiro de Lucas Celestino entrem em contato através dos telefones (21) 99356-0248 ou (21) 99122-6564.