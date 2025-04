Prefeitura de Maricá e supermercados oferecem 300 vagas de emprego para moradores do ‘Minha Casa, Minha Vida'

Com o apoio da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria Especial de Promoção das Comunidades e do Minha Casa, Minha Vida, acontece nesta terça e quarta-feira (08 e 09/04), das 9h às 14h, o processo seletivo para 300 vagas de empregos para a rede de supermercados Redeconomia. As oportunidades são destinadas, preferencialmente, para os moradores dos dois conjuntos habitacionais. Na terça, a seleção acontece no setor C do residencial Carlos Alberto Soares de Freitas, em Inoã. No dia seguinte, a oferta de vagas será no setor E do residencial Carlos Marighella, em Itaipuaçu.

“Essa é uma conquista histórica para os moradores dos condomínios do Minha Casa, Minha Vida em Maricá. Nunca antes na história da nossa cidade, uma empresa foi até as comunidades para oferecer oportunidades de empregos dessa forma. O grande diferencial dessa parceria com o Redeconomia é justamente esse: conseguimos levar a empresa para dentro dos condomínios, aproximando quem precisa da oportunidade de quem está contratando. É dignidade, é acesso, é inclusão”, destacou a secretária de Especial de Promoção das Comunidades e do Minha Casa, Minha Vida, Brunna Tavares.

Serviço:

Vagas de emprego nos MCMV

Data: terça e quarta-feira (08 e 09/04)

Horário: 09h às 14h

Local:

Terça-feira (08/04) – Setor C - residencial Carlos Alberto Soares de Freitas, em Inoã

Quarta-feira (09/04) – Setor E - residencial Carlos Marighella, em Itaipuaçu