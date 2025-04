Acidente com ônibus em MG deixa pelo menos 11 mortos

Um acidente de trânsito envolvendo um ônibus interestadual em Minas Gerais deixou, pelo menos, 11 mortos e 16 feridos na madrugada desta terça-feira (08). O motorista do coletivo perdeu o controle enquanto cruzava a rodovia estadual MG-223, na altura do município mineiro de Araguari, e o ônibus acabou tombando no entroncamento entre a via e uma outra estrada.

Segundo a viação Real Expresso, responsável pela linha, o ônibus transportava 53 passageiros, além do motorista. O coletivo saiu de Anápolis, em Goiás, na noite desta segunda (07) e seguia em direção à São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 3h40, segundo o Corpo de Bombeiros.

11 passageiros não resistiram aos ferimentos, até o início desta tarde; entre eles, estariam pelo menos duas crianças, de aproximadamente 2 e 4 anos. Outros 16 foram internados no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) e na Unidade de Pronto Atendimento de Araguari. O restante dos passageiros recebeu atendimento no local e foram liberados para seguir viagem, de acordo com a viação.

Em nota, a empresa lamentou o ocorrido e informou que equipes especializadas foram mobilizadas para atender vítimas e familiares. “Estamos trabalhando em estreita colaboração com as autoridades responsáveis para investigar as causas do acidente e esclarecer todos os detalhes. Nesse momento estamos concentrados no apoio às vítimas e todo suporte às suas famílias”, afirmou a Real Expresso.