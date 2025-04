Jojo compra nova mansão e celebra: 'Lágrimas nos olhos e alma leve'

Jojo Todynho comprou uma nova mansão no Rio, posou à beira da piscina e comemorou em seu Instagram, nesta terça-feira (08). "Um novo lar, uma nova jornada. Hoje meu coração transborda de gratidão. Com lágrimas nos olhos e alma leve, compartilho com vocês mais uma conquista da minha vida!", iniciou ela.

"Mais do que tijolos e paredes, essa casa representa amor, cuidado, zelo, superação e a presença constante de Deus em cada detalhe do meu caminho", complementou. Aos 28 anos, a cantora e influenciadora disse que essa virada de chave simboliza o início de uma nova fase, uma nova jornada cheia de esperança, amadurecimento e fé.

"Cada passo dado até aqui foi construído com muito esforço, luta e determinação. Nada veio fácil. Foram dias difíceis, noites insones, mas também dias de conquista, abraços sinceros, e o amparo invisível, mas constante da mão de Deus".

"Se hoje estou aqui, é graças a Ele e às pessoas que caminharam comigo com verdade no coração. Em especial, minha mãe, Renata. Mãe, se não fosse por você, minha história teria tomado outros rumos. Você foi e sempre será o ponto de partida de tudo. O alicerce. Meu abrigo. Meu amor eterno", completou.

Jojo encerrou agradecendo às pessoas que realmente têm carinho e amor por ela. "Àquelas que torcem, que vibram, que acolhem. Vocês são parte viva dessa conquista. Agora, com os pés firmes no chão e o coração apontado para o alto, sigo para essa nova etapa da minha vida com coragem, fé e a certeza de que o melhor de Deus ainda está por vir. Vamos juntos. Porque essa conquista não é só minha — ela é de todos que me amam de verdade", concluiu.

Recentemente, ela surpreendeu ao mostrar as mudanças em seu corpo após perder 80 kg com bariátrica, exercício e mudança na alimentação.