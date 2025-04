São Gonçalo ganhará mais três ecopontos este ano

O município de São Gonçalo vai ganhar mais três Ecopontos. Um deles será instalado no estacionamento do Sest/Senat, em Tribobó. Para formalizar a novidade, um acordo de cooperação foi assinado entre o prefeito Capitão Nelson e Patrícia Viana Souza, diretora da unidade de São Gonçalo do Sest Senat, no gabinete do prefeito, na tarde de segunda-feira (7).

O espaço para o novo Ecoponto foi cedido de forma gratuita pelo Sest/Senat, O prazo de uso do espaço é de 12 meses de vigência, podendo ser estendido. A obra ainda será iniciada no local e a previsão é que o novo Ecoponto seja implementado até o segundo semestre deste ano.

O projeto do novo Ecoponto será feito pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) da Prefeitura de São Gonçalo e ficará sob a responsabilidade da Secretaria de Conservação, que é responsável pelos outros dois Ecopontos, em parceria com a Eccos Sustentável, nos bairros de Santa luzia e Barro Vermelho.

Para o prefeito Capitão Nelson, a novidade é ótima, já que ele sempre defendeu um número maior de ecopontos espalhados pelo município. “O novo Ecoponto do Sest/Senat vai incentivar mais ainda os trabalhos que a gente vem fazendo nos Ecopontos do município. A reciclagem salva o meio ambiente e fornece uma ajuda financeira aos gonçalenses. Com os Ecopontos, estamos desenvolvendo a economia local, a conscientização ambiental e a arrecadação de resíduos, que deixam de ser jogados nas ruas pelas pessoas, entupindo bueiros, por exemplo, causando alagamentos. Além desse Ecoponto, vamos ter mais dois: um no bairro Zé Garoto e outro no Alcântara, com outras parcerias”, afirmou.

Na reunião, estiveram presentes ainda os secretários de Conservação, Edson Leal; de Assistência Social, Felippe Mattos Monteiro; de Meio Ambiente e Transportes, Fábio Lemos; de Comunicação Social, Alexandre Coutinho; de Desenvolvimento Econômico, Evanildo Barreto; de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Rafaela de Santana Ribeiro; e a coordenadora de Desenvolvimento Profissional do Sest/Senat, Jociara Rodrigues Campos.

Ecoponto – O Ecoponto é o local onde os gonçalenses podem trocar resíduos e materiais recicláveis por dinheiro digital. Outros dois Ecopontos já foram instalados no município, sendo um no Barro Vermelho e outro em Santa Luzia. Ao todo, os Ecopontos do município já reciclaram mais de 400 toneladas de materiais.

O projeto conta com o apoio da Secretaria de Assistência Social | Foto: Divulgação

O projeto é uma iniciativa da campanha “Limpa São Gonçalo” e foi desenvolvido pela Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo, com o apoio da Eccos Sustentável. O Ecoponto surgiu a partir da Meta 18 do Plano Estratégico Novos Rumos, desenvolvido pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), que prevê a implantação da coleta seletiva de lixo no município.

Lá, as pessoas levam seus materiais recicláveis e recebem, em troca, dinheiro digital, que é creditado em um cartão que pode ser utilizado em estabelecimentos comerciais da cidade.

O projeto conta com o apoio da Secretaria de Assistência Social, que emite a documentação necessária para o catador que não tiver documentos. Assim, ele poderá ser cadastrado e sua conta digital será aberta. O horário de funcionamento de ambos é das 8h às 17h de segunda a sexta-feira e das 8h às 12h aos sábados.

Nos Ecopontos, são aceitos materiais recicláveis de plásticos (garrafas PET, potes, embalagens de plástico em geral), papéis (jornais, revistas, folhetos, caixas de papelão, embalagens de papel), vidros (potes de alimentos, garrafas, copos, cacos de vidro), metais (latas de alumínio, latas de aço, pregos, tampas, panelas de alumínio, cobre, ferro), eletros (aparelhos de televisão, computadores, celulares, eletrodomésticos, rádios, geladeira, microondas) e óleo de cozinha vegetal usado.