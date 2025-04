São Gonçalo vai realizar evento em combate à pedofilia

Estão abertas as inscrições para a corrida Federal Kids, um evento de conscientização e prevenção de crimes sexuais contra crianças e adolescentes realizado pelo Instituto Federal Kids e pelo Governo Federal. No próximo domingo (13) é a vez de São Gonçalo sediar essa ação, com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e da OAB – São Gonçalo.

A concentração da corrida vai acontecer na Rua Euzelina, nº 100, no bairro Zé Garoto. As crianças e os responsáveis inscritos devem comparecer no local às 9h.

Em uma iniciativa solidária, para participar do evento é necessário doar dois quilos de alimento não perecível. As inscrições devem ser feitas através do link http://www.eventbrite.com.br/e/acao-social-federal-kids-sao-goncalo-2025-tickets-1291778868369. No local da concentração, as crianças e os responsáveis inscritos vão receber o kit da corrida mediante a doação do alimento.

Os participantes vão se dividir em baterias de 400 metros para crianças até 6 anos; de 600 metros para crianças de 7 a 10 anos e de 800 metros para aqueles que têm de 11 a 14 anos.

Leia também!

Homem mata ex na frente do filho, na Nova Holanda



Após passagem de frente fria, volume de chuvas diminui e temperatura segue amena em SG e Niterói; Confira

O intuito da corrida consiste em conscientizar sobre a importância da prevenção, unir pais e filhos na causa contra a pedofilia e contribuir para um futuro mais seguro para as famílias.