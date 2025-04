Após passagem de frente fria, volume de chuvas diminui e temperatura segue amena em SG e Niterói; Confira

Três dias após a passagem de uma frente fria que mudou a temperatura no estado do Rio, os municípios fluminenses seguem em estado de alerta devido às fortes chuvas que atingiram diversas regiões, algumas com mais, outras com menos volume.

Para o início desta semana, o volume de precipitação diminui e os termômetros voltam a subir, mantendo temperaturas amenas, se comparadas às registradas no verão. Ainda assim, a Defesa Civil do Estado e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do RJ (Cemaden-RJ) mantêm todos os 92 municípios em risco hidrológico em nível médio, na manhã desta segunda-feira (7). O aviso de chuvas intensas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) chegou ao fim às 10h.

Leia também

Niterói inicia campanha de vacinação contra o sarampo nesta segunda-feira (07)

Estado conclui obra emergencial e restabelece tráfego na Avenida 22 de Maio, em Itaboraí



No período de sexta-feira passada (4) até o início da manhã desta segunda-feira (7), o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro já atendeu 568 ocorrências relacionadas às chuvas. Destas, 313 foram cortes de árvores, 174, salvamentos de animais, 37 alagamentos, 18 deslizamentos de terra, entre outros. A corporação fez, ainda, o salvamento de 81 vítimas, sem gravidade. Cerca de 523 pessoas estão desalojadas e 48 desabrigadas no estado. Não há registro de óbitos relacionados às chuvas.



Confira a previsão para esta semana em SG e Niterói:

São Gonçalo

- Segunda-feira (7): Máxima de 26°C e mínima de 17°C. Sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva.

- Terça-feira (8): Máxima de 28°C e mínima de 17°C. Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer. Aumento de nuvens à noite.

- Quarta-feira (9): Máxima de 31°C e mínima de 18°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite o céu segue nublado.

- Quinta-feira (10): Máxima de 27°C e mínima de 21°C. Sol com muitas nuvens a nublado com chuva no fim da manhã. Tarde e noite chuvosas.

- Sexta-feira (11): Máxima de 27°C e mínima de 20°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

- Sábado (12): Máxima de 27°C e mínima de 20°C. Sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens. sem previsão de chuva.

- Domingo (13): Máxima de 28°C e mínima de 19°C. Sol com muitas nuvens à tarde. À noite o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas sem previsão de chuva.

Niterói

- Segunda-feira (7): Máxima de 26°C e mínima de 19°C. Sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva.

- Terça-feira (8): Máxima de 27°C e mínima de 19°C. Sol com névoa fraca ao amanhecer. À noite as nuvens aumentam bastante.

- Quarta-feira (9): Máxima de 31°C e mínima de 20°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

- Quinta-feira (10): Máxima de 27°C e mínima de 22°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

- Sexta-feira (11): Máxima de 27°C e mínima de 21°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

- Sábado (12): Máxima de 27°C e mínima de 21°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

- Domingo (13): Máxima de 27°C e mínima de 21°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.