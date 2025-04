Tragédia no Morro do Bumba completa 15 anos

Imagens da região do Morro do Bumba em abril de 2025 - Foto: Leonardo Simplício/Prefeitura de Niterói

Imagens da região do Morro do Bumba em abril de 2025 - Foto: Leonardo Simplício/Prefeitura de Niterói

Nesta segunda feira, 7 de abril, fazem exatamente 15 anos da tragédia que aconteceu no Morro do Bumba, na Viçoso Jardim, em Niterói. Em 2010, fortes chuvas fizeram com que acontecesse um deslizamento de terra na comunidade, deixando 48 mortos e 200 pessoas desaparecidas, muitos desses corpos nunca foram encontrados.

André, atua como síndico a 9 anos no conjunto habitacional do Bumba, criado para abrigar as vítimas da tragédia, para ele essa data não é fácil: “A tragédia ficou marcada para sempre. Perdemos amigos, parentes… fica uma marca. Sempre que chega essa data, as pessoas lembram, mas seguimos tocando a vida da melhor forma possível. O sentimento permanece na memória. Estávamos sempre juntos, fazendo churrasco e, de repente, tudo acabou. Cada um foi para um lugar, mas ninguém esquece, foram vidas que perdemos. Pode passar o tempo que for, mas isso não vai apagar da nossa mente”, afirmou.

O desastre foi causado principalmente pela inadequação das moradias, acúmulo de lixo na região e as fortes chuvas que aconteceram naquele ano. A comunidade foi construída em cima de um antigo lixão e sem nenhum planejamento público, o terreno já estava saturado devido a decomposição de resíduos e a pressão da água das chuvas foi o fator desencadeante da tragédia.

No entanto, na visão de alguns moradores a tragédia aconteceu muito antes do momento do deslizamento. Essa é a opinião de Zé Mauro: “A tragédia começa muito antes. Foi uma sequência de descasos. Aquilo ali, na verdade, era uma lixeira. Depois que começaram a chegar as pessoas, não havia controle: alguém levantava o barraco e a prefeitura autorizava. E até hoje existe abandono, não cuidam de ninguém. Alguns receberam casas e outras ajudas, mas outros perderam tudo e tiveram que se virar, reconstruir tudo de novo”, explicou.

Para Fabiana, outra moradora, as pessoas perderam mais do que só entes queridos, mas também parte de suas vidas. “Era um ambiente de união, de apoio mútuo. Quando a tragédia aconteceu, foi como um pesadelo. A dor da perda ainda é muito grande. Era um lugar onde todos se ajudavam. A tristeza do que aconteceu é imensa, pois não é só a perda das pessoas, mas também a perda daquele ambiente, daquela convivência tão bonita. Mas nunca será esquecido”, disse.

Ainda em 2010, o Ministério Público notificou gestores públicos da Prefeitura de Niterói para que prestassem esclarecimentos sobre a tragédia. Eles foram investigados criminalmente por homicídio culposo, devido à negligência por parte do governo municipal. Após a tragédia, Niterói já entregou 4 mil unidades habitacionais em condomínios de 300 a 400 unidades na cidade, muitas delas foram para receber as família vítimas da tragédia, em bairros como Viçoso Jardim, Baldeador, Fonseca, Caramujo e Sapê, entre outros.

Segundo a prefeitura, a previsão é entregar mais mil unidades habitacionais de interesse social nos próximos meses e 4 mil unidades nos próximos quatro anos.