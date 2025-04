Com samba-exaltação a jornalistas e a Niterói, Bloco Carnavalesco Filhos da Pauta anuncia enredo para 2026

Bloco foi relançado no Carnaval no último dia 8 - Foto: Fábio Gonçalves/GRBC Filhos da Pauta

Bloco foi relançado no Carnaval no último dia 8 - Foto: Fábio Gonçalves/GRBC Filhos da Pauta

Mal terminou o Carnaval de 2025 e o Bloco Carnavalesco Filhos da Pauta, composto por profissionais da imprensa, amigos e personalidades ligados ao mundo do samba e do Carnaval, aproveitou a passagem pelo Dia do Jornalista, nessa segunda-feira (7), para lançar o enredo da folia em 2026, quando a agremiação deverá fazer seu primeiro desfile, após oito anos sem atividades. O título do tema é "Na Volta dos Notáveis, Partiu, Niterói!", que vai homenagear, de uma só vez, um grupo de jornalistas já falecidos, que viveram na antiga capital fluminense e cidades vizinhas do Leste Fluminense, como São Gonçalo e Maricá.

Enredo - A grande novidade é que os membros do bloco, todos ligados também à música, à literatura e ao Carnaval, estão elaborando o plano de desfiles baseados em um samba-exaltação criado por eles, que fala sobre os homenageados e Niterói. A música, com 29 linhas, com dois refrões, resume a história vivida pelos 'notáveis', que de forma inusitada e bem humorada, ao descobrirem o que aconteceria em Niterói no Carnaval de 2026, decidiram 'pedir', no céu, autorização divina para voltar e participar do histórico desfile, cujo percurso ainda está em estudos, para ocorrer no Centro da cidade.

O índio Araribóia, fundador de Niterói, em versão de 'jornalista' é um dos que vai 'voltar' para desfilar com os 'notáveis' no Carnaval de 2026 | Foto: Divulgação/BRBC Filhos da Pauta

Os responsáveis pelo plano de trabalho para 2026 querem lançar oficialmente o enredo e o hino oficial, no primeiro evento preparatório para o próximo Carnaval, até o mês de agosto. Mas para não quebrar o 'efeito surpresa', com outras boas novidades sobre o projeto, só nessa ocasião, devem divulgar mais detalhes e os nomes dos homenageados na festa.

Personagens - "A letra da música é a sinópse do enredo, que tem um texto auxiliar, uma crônica bem humorada, onde é contada toda história vivida pelos notáveis. O plano de trabalho também tem outro anexo, com registros de caráter histórico, com o perfil de cada um dos homenageados e o que ele representou ao Jornalismo e também ao Carnaval, através do bloco", afirmou o presidente-executivo da agremiação, Sérgio Soares. Segundo ele, os 'notáveis', no 'projeto de volta' à terra, não apenas têm 'autorização divina', como também recebem a 'ajuda' do padroeiro da cidade, São João, e do fundador da antiga capital, o índio Araribóia, também símbolo do pavilhão do Filhos da Pauta', que tem cores vermelha e branca.

Sérgio Soares e Arthur Costa são ligado à música e estão entre idealizadores do projeto do Carnaval 2026 | Foto: Fábio Gonçalves/GRBC Filhos da Pauta

A história - Segundo a sinópse, os céus são iluminados por um clarão e uma intensa queima de fogos quando os 'notáveis' descem rumo a Niterói. A partir daí, os homenageados seguem para um bar da Riodades, na Zona Norte, que funcionou, durante anos, como sede de um dos blocos de imprensa da região. Depois se juntam aos outros integrantes, para o desfile principal, na Livraria Ideal, que até hoje funciona na Visconde de Itaboraí, próximo à extinta sede do Jornal "O Fluminense", no Centro da cidade, servindo como "concentração' das agremiação temáticas de imprensa e promovendo eventos culturais, ligados também â literatura à música.

Leia também:

Contas de luz devem ter aumento de 3,5%, segundo Aneel

Aniversário da criação de São Gonçalo e homenagem a gonçalenses marcam cerimônia na Câmara Municipal

"Cumprindo a tradição dos blocos de imprensa, o símbolo do nosso enredo para o Carnaval de 2026 será uma charge", onde todos os homenageados e seus "amigos' ilustres estarão caracterizados em um ambiente temático do samba. Por enquanto, podemos anunciar apenas a presença do fundador e do padroeiro no enredo e os outros 'notaveis' só serão conhecidos oficialmente no lançamento", adiantou Sérgio Soares.

Grupo Amanhecer animou evento de lançamento do bloco | Foto: Fábio Gonçalves/GRBC Filhos da Pauta

História - O Bloco Filhos da Pauta é uma das agremiações temáticas formadas por jornalistas mais antigas do país, criada na década de 80 na antiga capital. A agremiação desfilou até 2017, quando decidiu deixar os desfiles e fazer apenas reuniões periódicas entre os integrantes para passar por um projeto de revitalização. A pandemia do coronavírus, a partir de 2020, acabou por adiar a volta, só consumada a partir de 2024, a partir de uma trabalho que envolveu toda a reforma administrativa e reativação do CNPJ da agremiação, além da emissão de certidões negativas de débitos de órgãos municipais, estaduais e federais.

Revitalização - Com apoio da Comissão de Carnaval de Niterói e da prefeitura local, através da Neltur, o Filhos da Pauta conseguiu realizar, no dia 8 de março último, o evento de lançamento do bloco, na Praça Betty Orsini, jornalista com amplo trabalho na cidade, que faleceu há alguns anos, de causas naturais. Para embalar a festa, houve também show do Grupo Amanhecer, um dos mais tradicionais da região Leste Fluminense, e do cantor Eduzinho, intpérprete oficial do Bloco, que já integrou carros de som da Acadêmicos do Cubango, e de outras escolas de samba de Niterói e do Rio.