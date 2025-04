Aniversário da criação de São Gonçalo e homenagem a gonçalenses marcam cerimônia na Câmara Municipal

Neste domingo (06), o território que viria a se tornar o município de São Gonçalo completou 446 anos. A data marca a o dia em que "as terras das Bandas d'Além" foram doadas, em forma de sesmaria, ao colono Gonçalo Gonçalves, o que marca o início da criação do município. Para celebrar a data, foi realizada na tarde desta segunda (07) uma solenidade de celebração para homenagear a cidade e personalidades relevantes de seu território.

O evento aconteceu na sede da Câmara, no Zé Garoto, e foi organizado por iniciativa da Frente Literária Gonçalense (Flig), em parceria com o vereador Juliano Freitas (PT). Dezenas de pessoas foram homenageadas com títulos e moções de aplausos. Duas figuras, em especial receberam uma menção in memoriam: o jornalista e historiador Salvador Mata e Silva - que faleceu em 2016 e deixou um legado de atuação na cena cultural local - e o médico e historiador Luís Palmier - que atuou na vida política da cidade e escreveu o primeiro livro publicado, o clássico "São Gonçalo Cinquentenário".

Também receberam títulos e homenagens algumas figuras de expressão na cena cultural e intelectual da cidade, como os historiadores Homero Guião, Carlos Medeiros e Rui Aniceto, os jornalista Rujany Martins, Cyntia Fonseca e Renata Sena, e a professora Maria Nelma Carvalho Braga, a quem é atribuída a descoberta da data da criação da sesmaria.