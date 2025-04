Contas de luz devem ter aumento de 3,5%, segundo Aneel

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou, nesta segunda (07), a projeção de reajuste para a tarifa de energia elétrica no país ao longo de 2025. De acordo com a agência, a previsão é de um aumento de 3,5%, em média, nas contas de luz para o ano. As informações foram divulgadas no boletim trimestral InfoTarifa.

Apesar do aumento, a projeção indica um percentual de reajuste menor do que a inflação prevista para o ano, que gira em torno de 5,1% no Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) e 5,6% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Com isso, é esperado que o aumento siga a tendência dos últimos anos, que também tiveram aumento em ritmo inferior ao do crescimento da inflação.

Ainda de acordo com a Agência, os impactos dos índices inflacionários nos custos de distribuição (parcela B) e a alta no orçamento da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) para o ano explicam a projeção. Desde janeiro, a bandeira tarifária da conta de luz segue verde - o que significa que não há custo adicional nas contas.