Jovem desaparece ao pular no Rio Botas em Belford Roxo após festa

O Corpo de Bombeiros foi acionado para procurar uma mulher que desapareceu após cair em um rio em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, neste sábado (5). Ela foi identificada como Roberta Kelles, de 22 anos.

As informações dos bombeiros indicam que a mulher caiu no rio Botas, no bairro de Heliópolis. Uma amiga da vítima acionou os agentes por volta de 5h35 e os bombeiros iniciaram as buscas por terra e pelo rio.

A prima da mulher contou que elas estavam voltando de uma festa. "Ela foi para a beira do rio e falou para a colega que ia pular. A garota não levou fé e ela pulou mesmo. Acho que foi uma brincadeira, ela não pensou na proporção, que causaria isso tudo. Ela deve ter pensado que ia pular e sair porque na Areia Branca o rio é mais estreito", afirma Joice Damasio.

