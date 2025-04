Flip revela primeira autora confirmada para a 23ª edição; veja quem!

Reconhecida como uma das principais vozes da literatura contemporânea do México, Dahlia de la Cerda é a primeira convidada anunciada para a 23ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), que volta ao seu calendário tradicional e acontecerá de 30 de julho a 3 de agosto.

Escritora e ativista mexicana que acaba de estrear no mercado editorial brasileiro, Dahlia traz à tona questões sociais e políticas, lançando um olhar contundente sobre as diversas formas de violência enfrentadas pelas mulheres em seu país.

Em seus textos, a autora não apenas denuncia realidades brutais, mas também articula, com potência e sensibilidade, temas urgentes do cenário social latino-americano. Como ativista, é fundadora do coletivo Morras Help Morras, uma iniciativa feminista, antirracista e transinclusiva que atua em defesa da justiça reprodutiva e da legalização do aborto no México.

“Dahlia escreve com uma intensidade brutal sobre as violências que atravessam a vida das mulheres mexicanas, num país onde os índices de feminicídio são alarmantes. 'Cadelas de aluguel', seu livro, compõe um painel visceral sobre as dores e sobrevivências de mulheres de diversas camadas sociais”, afirma Ana Lima Cecilio, curadora da edição deste ano da Flip.

Mais do que uma autora comprometida com pautas sociais, Dahlia de la Cerda tem se firmado também como uma narradora vigorosa e inventiva. “Ela é, além de militante dos direitos das mulheres, uma escritora que nos convida a refletir sobre diferentes modos de contar histórias”, acrescenta Cecilio.

Seu romance de estreia, Cadelas de aluguel (DBA, 2025), recém-chegado ao Brasil com tradução de Marina Waquil, foi vencedor do Prêmio Nacional de Cuento Joven Comala e está entre os semifinalistas do International Booker Prize.

Serviço

Festa Literária Internacional de Paraty (Flip)

Data: 30 de julho a 3 de agosto